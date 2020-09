Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","shortLead":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","id":"20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb966af-8210-4eef-918e-4e7cce41231e","keywords":null,"link":"/elet/20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:42","title":"Eszenyi Enikőt rejtette a Tigris álarc az Álarcos énekesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","shortLead":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","id":"20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac4194e-1617-46f0-b649-f729c5fb0aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:33","title":"Győrfi Pál visszatér a képernyőkre a második hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","shortLead":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","id":"20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5dd2c-d102-42ce-9d10-67d304533957","keywords":null,"link":"/sport/20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:27","title":"Európai Szuperkupa: 2100 Bayern-szurkoló utazna Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa, rendezője, Oliver Reese, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem iránti szolidaritásból vonta vissza társulatának jövő évre tervezett vendégjátékát a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválján.","shortLead":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa...","id":"202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea6599-f463-495c-ac91-482d6155ad3e","keywords":null,"link":"/360/202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:15","title":"Oliver Reese: Az SZFE-ügyben egyértelmű volt számomra, kinek az oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban rászoríthatja a megállapodásra a megosztott politikai mező szereplőit.","shortLead":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban...","id":"202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54213eb7-58fd-4fef-aca1-894f1fcd62ca","keywords":null,"link":"/360/202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"A civakodó belga pártok egyezsége kellene a járvány elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió. A történet másfél ezer éve született, és azóta különböző módokon mesélték el, ám egyvalami közös maradt: a hősnő magát férfinak álcázva tűnik ki a harcokban, és segítségével Kína diadalmaskodik az ellenségei fölött.","shortLead":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió...","id":"202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056ed336-0e3c-40c8-98ec-2db378c8c34f","keywords":null,"link":"/360/202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"A Disney Mulan meséjével Kínát és Amerikát is magára haragította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte a Médiahatóság. A Klubrádiónak más a véleménye.","shortLead":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte...","id":"20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e06fa-656c-442f-b53e-b652c936fc9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:07","title":"A Médiahatóság szerint nem mérlegelhettek a Klubrádió ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás. Izsákon azért kellett időközi választást tartani, mert júniusban lemondott az ősszel megválasztott ellenzéki polgármester.","shortLead":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás...","id":"20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a84d-4910-4ab4-93cc-8a7330c3712d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Újra Mondok József lett Izsák polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]