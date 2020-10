Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","shortLead":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","id":"20201009_gabriela_spanic_tv2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15984e74-61e1-4905-a243-85cb8de137e6","keywords":null,"link":"/elet/20201009_gabriela_spanic_tv2","timestamp":"2020. október. 09. 07:59","title":"Gabriela Spanic Magyarországon maradna, ha itt találna rá a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot. 