[{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és akkor megnyugodva távozott.","shortLead":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és...","id":"20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774506a9-cd7e-4462-88fb-b5d65bf68614","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","timestamp":"2020. október. 13. 14:02","title":"Közös közleményben utasítják el Hadházy vádjait az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden felhasználó megkapja a Facebook Messenger alkalmazás megújított verzióját.","shortLead":"Hamarosan minden felhasználó megkapja a Facebook Messenger alkalmazás megújított verzióját.","id":"20201013_facebook_messenger_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f348ea1-418e-4847-aecf-7b83a94cf399","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_facebook_messenger_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2020. október. 13. 18:08","title":"Megváltozik a Facebook Messenger kinézete, új funkciók is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál válogatott többi tagjának negatív lett a tesztje.","shortLead":"A portugál válogatott többi tagjának negatív lett a tesztje.","id":"20201013_Koronavirusos_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2f9c8f-2cfe-40d4-b8a2-60c9d9cc6714","keywords":null,"link":"/sport/20201013_Koronavirusos_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2020. október. 13. 16:32","title":"Koronavírusos Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani tulajdonosok nemigen akarnak megválni a részesedésüktől. Persze, mindig van az az ajánlat, amire nehéz nemet mondani.","shortLead":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani...","id":"20201014_Budapest_Airport_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ac715-e992-4abe-8140-486be9c30825","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Budapest_Airport_ferihegy","timestamp":"2020. október. 14. 06:30","title":"Bárki venné is meg a ferihegyi repteret, árengedményt nem adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok antiszemita megnyilvánulásainak. Majd egy nem is olyan rég még vastag antiszemita megszólalásairól elhíresült politikust jelölt a borsodi időközi választáson. Ezzel a végtelenül ostoba és elvtelen lépésével lehetetlen helyzetbe manőverezte magát az egyesült ellenzék. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok...","id":"20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a9e229-c64a-4cb9-8fac-5f0c2eb3cfac","keywords":null,"link":"/360/20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Seres László: Ami Borsodban történt, az ellenzék szégyene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","shortLead":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","id":"20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f7e057-7f93-450f-bff3-175058d5a238","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 15. 11:25","title":"15 ezer rendőr és szükségállapot Bangkokban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","shortLead":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","id":"20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ebdd42-6c7d-4382-86c9-be3b3aa42bac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","timestamp":"2020. október. 14. 15:14","title":"Megszökött egy gyermekpornográfiával és zaklatással gyanúsított férfi Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén Moszkvában tűzszüneti egyezményt.\r

\r

","shortLead":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén...","id":"20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda2581-dc9c-4c25-a9e7-85fc3cb88bfd","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","timestamp":"2020. október. 14. 17:48","title":"Azerbajdzsán Örményországot lőtte. Mit lép erre Oroszország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]