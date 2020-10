Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A súlyemelő tavaly, nem sokkal a világbajnokság előtt bukott le.","shortLead":"A súlyemelő tavaly, nem sokkal a világbajnokság előtt bukott le.","id":"20201015_magat_krisztina_sulyemelo_dopping_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf176db9-5757-4700-ae23-f6d543af837d","keywords":null,"link":"/sport/20201015_magat_krisztina_sulyemelo_dopping_eltiltas","timestamp":"2020. október. 15. 14:19","title":"Nyolc évre eltiltották a doppingoló Magát Krisztinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82af7552-945a-4c97-85d1-9252cc35f688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dacára a kereskedelmi megszorításoknak, a Huawei még nyomul az okostelefon-üzletágban. Várhatóan még ebben a hónapban bemutatja újabb csúcstelefonját, amelynek a hátoldalát nem lehet majd semmilyen más modellel összetéveszteni.","shortLead":"Dacára a kereskedelmi megszorításoknak, a Huawei még nyomul az okostelefon-üzletágban. Várhatóan még ebben a hónapban...","id":"20201015_huawei_mate_40_nyolcszogletu_kamera_elrendezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82af7552-945a-4c97-85d1-9252cc35f688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db785f3c-fe2d-4b38-b5fa-e921d8e8cd2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_huawei_mate_40_nyolcszogletu_kamera_elrendezes","timestamp":"2020. október. 15. 09:55","title":"Semmivel sem lehet majd összetéveszteni a Huawei Mate 40 kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45200adf-7d2e-4db3-9444-f069b933be23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új gameplay videóval fokozza a várakozást novemberben érkező játéka iránt a Ubisoft. A felvételen az új Assassin’s Creed látható mozgásban.","shortLead":"Új gameplay videóval fokozza a várakozást novemberben érkező játéka iránt a Ubisoft. A felvételen az új Assassin’s...","id":"20201015_assassins_creed_valhalla_gameplay_video_jatekmenet_ubisoft_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45200adf-7d2e-4db3-9444-f069b933be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10ffe83-788c-4eb6-afcc-2ec432e73536","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_assassins_creed_valhalla_gameplay_video_jatekmenet_ubisoft_videojatek","timestamp":"2020. október. 15. 19:33","title":"Közel 8 perc játékmenet: ilyen lesz az új, minden korábbinál összetettebb Assassin’s Creed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","shortLead":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","id":"20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b184cc-d7aa-414c-b4dd-7e640f0a1ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","timestamp":"2020. október. 16. 05:45","title":"A Fidesz nem indítja egyéniben Kocsis Mátét 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Színházművészeti Bizottság egykori tagja, illetve a Magyar Teátrumi Társaság volt alelnöke természetesen nem tudja megjósolni az SZFE-ügy kimenetelét, de az egyik oldalon idősödő, megsavanyodott, hataloméhes embereket lát, a másik oldalon pedig vonzó, szabadságvágyó fiatalokat.","shortLead":"A Színházművészeti Bizottság egykori tagja, illetve a Magyar Teátrumi Társaság volt alelnöke természetesen nem tudja...","id":"20201014_Vasvari_Csaba_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cfbf08-2a16-4811-bcc6-ca67e74a65ff","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Vasvari_Csaba_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. október. 14. 18:19","title":"Vasvári Csaba: Egy egész nemzedéken nem állhat bosszút a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most egy brit szervezetet borított ki.","shortLead":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most...","id":"20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc5329-405c-4287-9b8d-d36fa676ee73","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","timestamp":"2020. október. 15. 12:03","title":"Betiltották két népszerű mobiljáték reklámjait, mert átverik az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén Moszkvában tűzszüneti egyezményt.\r

\r

","shortLead":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén...","id":"20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda2581-dc9c-4c25-a9e7-85fc3cb88bfd","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","timestamp":"2020. október. 14. 17:48","title":"Azerbajdzsán Örményországot lőtte. Mit lép erre Oroszország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta árának. Ez azonban nem az egyetlen magyarázat arra, miért nem étkezünk egészségesen. Az étkezés világnapján az evéssel kapcsolatos tévhiteket vizsgáljuk meg.","shortLead":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta...","id":"20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c171932-9ac8-4d9f-aee7-912e4dc30a27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","timestamp":"2020. október. 16. 14:20","title":"Cukrozott borsófőzelék és üres kalóriák: hol rontjuk el az egészséges táplálkozást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]