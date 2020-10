Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások átlagdíja 35-40 ezer forint között lehet.","shortLead":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások...","id":"20201024_kotelezo_biztositas_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6559696b-7b65-463b-92c7-9ef17031b6e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_kotelezo_biztositas_dij","timestamp":"2020. október. 24. 13:45","title":"Biztosítási alkuszok szövetsége: drágulhat a kötelező biztosítás díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","shortLead":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","id":"20201024_niagara_1956_vizeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9e1d5-e3bf-498d-93df-38d29b0a011a","keywords":null,"link":"/elet/20201024_niagara_1956_vizeses","timestamp":"2020. október. 24. 12:20","title":"Piros-fehér-zöldre „festették” a Niagara-vízesést 1956 emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében.","shortLead":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át...","id":"202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8fa718-1c26-41f7-b141-b7fadbbd7198","keywords":null,"link":"/360/202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","timestamp":"2020. október. 24. 13:30","title":"Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","shortLead":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","id":"20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60199296-9989-4c8b-98fa-458c0b608227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","timestamp":"2020. október. 22. 20:27","title":"Máris komoly károkat okozott a brit gazdaságnak a kilépés az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oversight Board nevű testület májusban alakult, mostantól viszont dolgozik is. A Facebooktól (elviekben) függetlenül működő szervezet a bejelentő által jogtalannak tartott tiltásokat vizsgálja.","shortLead":"Az Oversight Board nevű testület májusban alakult, mostantól viszont dolgozik is. A Facebooktól (elviekben) függetlenül...","id":"20201023_facebook_ellenorzo_bizottsag_legfelsobb_birosag_oversight_board_moderalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a0e3a0-3fc1-49cd-94bd-e3164f0dcac7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_facebook_ellenorzo_bizottsag_legfelsobb_birosag_oversight_board_moderalas","timestamp":"2020. október. 23. 21:01","title":"Mostantól hivatalosan is ülésezik a Facebook \"legfelsőbb bírósága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az infektológus szerint legkésőbb 2021 közepén már elérhető lesz a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"Az infektológus szerint legkésőbb 2021 közepén már elérhető lesz a koronavírus elleni vakcina.","id":"20201022_Szlavik_Janos_maszk_oltas_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a54ab5e-5b9d-4084-b1b6-e9105de62a3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_Szlavik_Janos_maszk_oltas_virus","timestamp":"2020. október. 22. 17:40","title":"Szlávik: Ha két dolgot betartunk, szinte nulla a megfertőződés esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal álcázta magát.","shortLead":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal...","id":"20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3021140-6f57-4237-a11d-8578ed86d692","keywords":null,"link":"/elet/20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","timestamp":"2020. október. 24. 08:49","title":"drMáriás megörökítette, ahogy Vidnyánszky kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói hónapok óta tüntetnek az intézmény modellváltásának módja ellen; több korábbi demonstráció után Mindannyiunk szabadsága – Megemlékezés '56-ról címmel tüntetést szerveztek a nemzeti ünnepre is. A tömeg a Műegyetem elől vonult az Urániáig, ahol műsor kezdődött. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói hónapok óta tüntetnek az intézmény modellváltásának módja ellen; több...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_muegyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbca1b50-04e8-4934-8dbb-542525b0ac32","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_muegyetem","timestamp":"2020. október. 23. 16:00","title":"Több mint tízezren vonultak fáklyákkal az Urániához az SZFE hallgatóinak hívására ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]