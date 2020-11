Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","shortLead":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","id":"20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae9e048-eb76-41f7-9a50-1162055cab77","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 06:11","title":"Hollandia is szigorított, bezárnak a mozik és a színházak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok a kormányhivatalok önálló szervezeti egységeihez kerülhetnek.","shortLead":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok...","id":"20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c1ceb2-8ba2-4cad-8dda-9421e181cef7","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 09:32","title":"Új szeméthatóságok felállításáról dönthet a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták állapítani a tudósok, mi adta le az impulzust. Mindez komoly előrelépés annak érdekében, hogy megértsük a jelenséget.","shortLead":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták...","id":"20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07364f41-3327-49b9-9666-beccb10c9ca3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","timestamp":"2020. november. 04. 19:03","title":"A \"szomszédból\" fogtak rejtélyes rádiójeleket a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202045_az_isten_penze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d27ee-392e-4fe0-a5a0-567f72e8793f","keywords":null,"link":"/itthon/202045_az_isten_penze","timestamp":"2020. november. 05. 15:45","title":"Kocsis Györgyi: Az isten pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","shortLead":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","id":"20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e5afd-af7f-4d7f-9d3b-a69bc8b038da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","timestamp":"2020. november. 04. 06:41","title":"Különleges Lada Niva készül a márka 50. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba vonulnak.","shortLead":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba...","id":"20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d5c39-5178-452d-a6e1-5d59cebff6aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 04. 18:57","title":"Karanténba vonul több kambodzsai vezető, aki találkozott Szijjártó Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","shortLead":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","id":"20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b57e665-d6a5-4fbb-8aa4-4cfdaf56a783","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 04. 16:30","title":"A kijárási korlátozások ellenére éjjel-nappal nyitva lesznek a Manna ABC-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan keresnek kölcsönzött munkaerőt, és még többen állnának így munkába. A válság előtti időkhöz képest viszont még mindig 10-15 százalékkal dolgozhatnak kevesebben munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül.","shortLead":"Sokan keresnek kölcsönzött munkaerőt, és még többen állnának így munkába. A válság előtti időkhöz képest viszont még...","id":"20201104_kolcsonzott_munkaero_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796d71d2-d495-465c-b3e7-3fdc26ee50cb","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_kolcsonzott_munkaero_helyzete","timestamp":"2020. november. 04. 10:21","title":"Pár ágazatban újra megjelent a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]