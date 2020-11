Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy szükség lenne kormányzati vagy adóhatósági útmutatásra az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos, már kihirdetett rendelet részleteiről is.","shortLead":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy...","id":"20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c07d0-8d8a-44d5-a901-bdc5955c4034","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","timestamp":"2020. november. 13. 18:20","title":"Nehéz helyzetben a könyvelők: nem ismertek még a home office-szabály és az áfacsökkentés részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félti az egészségét.","shortLead":"Félti az egészségét.","id":"20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d5c15-08ff-4196-9e6a-e3230ae05ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","timestamp":"2020. november. 14. 21:02","title":"Nem játszik többet Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell...","id":"20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a380f9f1-8033-47b2-9a1b-040b46914ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","timestamp":"2020. november. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc0bcc7-cccd-4bdc-b967-43e1c0eee0af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Shane Tusup Polymorph Industries nevű cége reklámmal és sporttal foglalkozik.","shortLead":"Shane Tusup Polymorph Industries nevű cége reklámmal és sporttal foglalkozik.","id":"202046_polymorph_industries_a_sztaredzo_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc0bcc7-cccd-4bdc-b967-43e1c0eee0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b05436-9f2d-42b7-bd89-d3d985783b38","keywords":null,"link":"/360/202046_polymorph_industries_a_sztaredzo_cege","timestamp":"2020. november. 14. 11:10","title":"Új üzletbe fog Hosszú Katinka volt férje és edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d172d1ca-4772-4f7d-a536-bbe3199a6816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lehet elrontani egy parkoló építését, ha csak egy földdarabról van szó? Ilyesmi akkor fordulhat elő, ha az európai adófizetők pénzéből megy - minden csak viszonyítás kérdése, erre pedig a Duma Aktuál talált szemléletes példákat. ","shortLead":"Hogyan lehet elrontani egy parkoló építését, ha csak egy földdarabról van szó? Ilyesmi akkor fordulhat elő, ha...","id":"20201113_Duma_Aktual_Miert_fizet_az_EU_500_milliot_egy_oriasi_inka_szajharmonikaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d172d1ca-4772-4f7d-a536-bbe3199a6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3d73b-6695-4cf2-9a0b-05117cf86652","keywords":null,"link":"/360/20201113_Duma_Aktual_Miert_fizet_az_EU_500_milliot_egy_oriasi_inka_szajharmonikaert","timestamp":"2020. november. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: Miért ad az EU 500 milliót egy óriási inka szájharmónikára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 255 ezer tesztet végeztek el egyetlen nap alatt. Az aktív fertőzöttek száma megközelítette a 700 ezret.","shortLead":"Több mint 255 ezer tesztet végeztek el egyetlen nap alatt. Ausztriában bezárnak az iskolák és a bevásárlóközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]