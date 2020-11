Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás szerint ha az EU el szeretné érni a klímacélokat, akkor a villamosenergia-hálózatokat kellene fejlesztenie, és ennek a költségei is jelentősen csökkenthetők, ha figyelembe veszik a helyi megújuló energiaforrásokat. ","shortLead":"Egy új kutatás szerint ha az EU el szeretné érni a klímacélokat, akkor a villamosenergia-hálózatokat kellene...","id":"20201123_Milyen_energiaval_erne_el_az_Europai_Unio_az_ahitott_15_fokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648bb1c-5588-4639-b4d7-6d4afccc8c7f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_Milyen_energiaval_erne_el_az_Europai_Unio_az_ahitott_15_fokot","timestamp":"2020. november. 23. 15:17","title":"Egyáltalán nem kellene már földgázba fektetnie az Európai Uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d1c262-ab8b-453b-b419-3cec7bc7ef96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amennyiben sikerrel jár, Kína lesz a harmadik ország, amely mintákat tudott venni a Hold felszínéről a Szovjetuniót és az Egyesült Államokat követően.","shortLead":"Amennyiben sikerrel jár, Kína lesz a harmadik ország, amely mintákat tudott venni a Hold felszínéről a Szovjetuniót és...","id":"20201124_kinai_robotszonda_indult_a_holdra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d1c262-ab8b-453b-b419-3cec7bc7ef96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0231c724-9352-49cf-9e4e-19d038d76775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_kinai_robotszonda_indult_a_holdra","timestamp":"2020. november. 24. 06:04","title":"Elindult a Holdra a kínai szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","shortLead":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","id":"20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e05d73-1691-42f0-b765-381cda7642ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2020. november. 23. 09:13","title":"91 újabb áldozata van a koronavírusnak, közel háromezerrel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01489b3b-cda1-43d1-a5c6-3fb5f7b9e3ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az oxfordi professzor szerint megrázó, hogy a populista magyar és lengyel kormány a vétóval gyakorlatilag foglyul ejtette az egész Európai Uniót. Szerinte továbbra is fel akarják markolni a közösségi támogatásokat, csak közben kikezdenek két fontos alapelvet: hogy az EU demokráciák szövetsége és az uniós jog minden országra érvényes. ","shortLead":"Az oxfordi professzor szerint megrázó, hogy a populista magyar és lengyel kormány a vétóval gyakorlatilag foglyul...","id":"20201123_Timothy_Garton_Ash_Orban_sokkolta_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01489b3b-cda1-43d1-a5c6-3fb5f7b9e3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f2186-ec00-4571-ad66-c034cf6cff1e","keywords":null,"link":"/360/20201123_Timothy_Garton_Ash_Orban_sokkolta_Europat","timestamp":"2020. november. 23. 08:15","title":"Timothy Garton Ash: Orbánnak csak a hatalom és a pénz a fontos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara közölte, hogy egy XIII. kerületi orvos a járvány első fővárosi háziorvos áldozata.","shortLead":"Az orvosi kamara közölte, hogy egy XIII. kerületi orvos a járvány első fővárosi háziorvos áldozata.","id":"20201123_covid_koronavirus_fertozes_haziorvos_budapest_hausherr_ildiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a320f31a-8fec-4fcb-aec7-bd95b292aa36","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_covid_koronavirus_fertozes_haziorvos_budapest_hausherr_ildiko","timestamp":"2020. november. 23. 12:47","title":"Covid-fertőzésben hunyt el egy budapesti háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","shortLead":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","id":"20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be06aee8-169d-40e9-8154-526f05fdf2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","timestamp":"2020. november. 23. 10:03","title":"Videót küldött fel a Mariana-árok mélyéről egy kínai tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]