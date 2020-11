Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"152b04dd-2ccb-42af-9430-aafa3a1f2e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer 95 km/h-val, kicsit később 79 km/h-val ment a Mercedes sofőrje lakott területen belül.","shortLead":"Egyszer 95 km/h-val, kicsit később 79 km/h-val ment a Mercedes sofőrje lakott területen belül.","id":"20201126_toszeg_szolnok_gyorshajto_gyorshajtas_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=152b04dd-2ccb-42af-9430-aafa3a1f2e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd363a-76d3-4802-8e03-5d78c766b56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_toszeg_szolnok_gyorshajto_gyorshajtas_mercedes","timestamp":"2020. november. 26. 16:23","title":"16 percen belül kétszer kaptak el egy gyorshajtót Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"kultura","description":"L. 