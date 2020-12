Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","shortLead":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","id":"20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef28e2-3ee3-4978-ae93-788ef0e8ce99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","timestamp":"2020. december. 07. 13:30","title":"Lelkünknek van egy sötét és egy napos oldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján a hvg.hu kérdésére egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet a vakcinák közül választani. 