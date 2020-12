Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm két év után rukkolt ki új lapkával a középkategóriában. Újdonsága erejének illusztrálásaként a gyártó azt mondta, 4K felbontású videót is lehet majd rögzíteni az olcsó telefonokkal.","shortLead":"A Qualcomm két év után rukkolt ki új lapkával a középkategóriában. Újdonsága erejének illusztrálásaként a gyártó azt...","id":"20201216_qualcomm_snapdragon_678_mobilos_processzor_cpu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8952ef9a-1638-4d9f-8df9-088c3a174bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_qualcomm_snapdragon_678_mobilos_processzor_cpu","timestamp":"2020. december. 16. 08:33","title":"Erősebb processzor jön az olcsóbb mobilokba: itt a Qualcomm Snapdragon 678","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","shortLead":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","id":"20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511f3657-8333-4c8d-81ab-36a552afd4b3","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","timestamp":"2020. december. 16. 13:06","title":"Megerősítették, hogy őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városkártyával rendelkező vásárhelyiek jövő márciustól ingyenesen használhatják a település buszjáratait.","shortLead":"A városkártyával rendelkező vásárhelyiek jövő márciustól ingyenesen használhatják a település buszjáratait.","id":"20201216_tomegkozlekedes_hodmezovasarhely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb87148-dd47-48df-beca-4b33eef4ca21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_tomegkozlekedes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. december. 16. 20:02","title":"Ingyenessé válik a tömegközlekedés Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Cinematic photos néven készített egy új funkciót a Google Fotók számára, ami 3D-s képeket csinál a 2D-s fényképekből.","shortLead":"A Google Cinematic photos néven készített egy új funkciót a Google Fotók számára, ami 3D-s képeket csinál a 2D-s...","id":"20201215_google_fotok_3d_fotok_animacio_cinematic_photos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660d7bf-7d00-42c8-9234-e522d07b161c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_fotok_3d_fotok_animacio_cinematic_photos","timestamp":"2020. december. 15. 19:03","title":"Hamarosan átalakítja a fényképeit a Google Fotók, látványos lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két nap alatt a második oltóanyag kapott zöld utat az amerikai gyógyszerügynökségtől.","shortLead":"Két nap alatt a második oltóanyag kapott zöld utat az amerikai gyógyszerügynökségtől.","id":"20201215_Moderna_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d42d9c-3a3f-43b8-8258-c0ef4ba6258d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_Moderna_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. december. 15. 17:51","title":"A Moderna vakcináját is engedélyezhetik az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","shortLead":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","id":"20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f94e6-cec8-4bdb-89a5-72662dd00050","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","timestamp":"2020. december. 15. 14:59","title":"Az állam 3,7 milliárd forintért megveszi a Thália Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","id":"20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3efacd-7c5f-43a3-9f2e-7155ad72c7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","timestamp":"2020. december. 16. 12:56","title":"Harminc-negyven biztonsági céghez vonult ki a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az, hogy egy online értekezlet néhány résztvevője külön is elvonulhat. A funkciót a Zoom után a Microsoft Teams ügyfelei is elérhetik.","shortLead":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az...","id":"20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e290ab6e-a050-4c5e-b94d-dcafdee54236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","timestamp":"2020. december. 17. 11:03","title":"Félrevonulna egy online értekezleten? Már a Teamsben is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]