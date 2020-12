Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b33548da-b847-4741-893b-f115f5dee90a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Semmi sem úgy alakult idén, ahogy azt elterveztük. Miért lenne ez alól épp a karácsony kivétel? Ám amíg a koronavírus-járvány miatt elmaradhatott a szóbeli érettségi, el lehetett halasztani esküvőket és le lehetett fújni fesztiválokat, addig a karácsony így vagy úgy, de valamilyen formában biztosan velünk lesz 2020-ban is. Jobb tehát lelkileg felkészülni rá, hogy nem lesz egyszerű menet az előttünk álló néhány nap. A pozitív pszichológiát hívtuk segítségül.","shortLead":"Semmi sem úgy alakult idén, ahogy azt elterveztük. Miért lenne ez alól épp a karácsony kivétel? Ám amíg...","id":"20201221_Idot_es_odafigyelest_adhatunk_ajandekba__tulelesi_utmutato_az_idei_karacsonyhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33548da-b847-4741-893b-f115f5dee90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9557539-3ddc-4c5d-b623-224b1f574c67","keywords":null,"link":"/elet/20201221_Idot_es_odafigyelest_adhatunk_ajandekba__tulelesi_utmutato_az_idei_karacsonyhoz","timestamp":"2020. december. 21. 20:00","title":"Időt és odafigyelést adhatunk ajándékba – túlélési útmutató az idei karácsonyhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","shortLead":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","id":"20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b79e1d0-74d4-427e-a6f7-45fb9697fb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","timestamp":"2020. december. 21. 15:30","title":"Az uniós gyógyszerügynökség javasolja az első vakcina forgalomba hozatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is szeptemberre kellett halasztani.","shortLead":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is...","id":"20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b879b482-5ea9-42ac-a318-0a5dae1482d4","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","timestamp":"2020. december. 21. 09:33","title":"Az Oscar-gála mellett a hollywoodi filmmúzeum megnyitása is csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e714d5-fb38-439b-abdc-c133c659f15b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ritka csillagászati eseményt szabad szemmel is meg lehetett figyelni. Aki lemaradt, bánhatja, legközelebb 2080-ban lesz hasonló.","shortLead":"A ritka csillagászati eseményt szabad szemmel is meg lehetett figyelni. Aki lemaradt, bánhatja, legközelebb 2080-ban...","id":"20201222_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e714d5-fb38-439b-abdc-c133c659f15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5736fb5e-2d82-4138-aa94-3d304e4092b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_jupiter_szaturnusz_egyuttallas_fotok","timestamp":"2020. december. 22. 12:33","title":"400 évet kellett várni rá: fotókon a Jupiter és a Szaturnusz együttállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás szabályairól.","shortLead":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás...","id":"20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c31b067-de61-4c2c-85cc-3120f1088f41","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","timestamp":"2020. december. 21. 05:52","title":"Trump még mindig nem adja fel, újabb keresetben támadta meg az elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c","c_author":"Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége","category":"brandcontent","description":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását támogatni. De miért fontos, hogy idejében elkezdjük bebiztosítani a jövőnket? Hogyan álljunk neki? Mik azok a szempontok, amik alapján kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb öngondoskodási eszközt? Interjúnk Nagy Csabával, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnökével.\r

","shortLead":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását...","id":"penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe6eb9d-90f9-43a6-b3b0-f48f98716afb","keywords":null,"link":"/brandcontent/penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","timestamp":"2020. december. 22. 17:30","title":"Az év vége az öngondoskodás ideje, de hogyan vágjunk bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott egy SNES-hez, hogy felturbózza a konzolra elérhető játékok kinézetét.","shortLead":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott...","id":"20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d19246c-4e09-41b0-aec7-947b8bf34efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","timestamp":"2020. december. 21. 09:38","title":"Videó: 30 éves Nintendóba is beletették a funkciót, ami a PlayStation 5-ben is újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vesztegetés elfogadásával vádolják a fideszes képviselőt. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.","shortLead":"Vesztegetés elfogadásával vádolják a fideszes képviselőt. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.","id":"20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb08978-25b9-4b50-8bd9-c8be0f24f3d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 21. 09:56","title":"Vádat emeltek Boldog István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]