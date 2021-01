Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","shortLead":"Az ittas támadó azért támadott, mert a sofőr le akarta szállítani a buszról.","id":"20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9b320-83bf-4ef6-94a6-43646734d223","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Megszurtak_egy_buszsofort_Ujpalotan","timestamp":"2021. január. 01. 17:05","title":"Megszúrtak egy buszsofőrt Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év legmeghökkentőbb átadóit. ","shortLead":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év...","id":"20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522dd754-583b-4430-8e92-e8c120875493","keywords":null,"link":"/360/20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Patakmeder vagy traktoros elkerülő átadása volt 2020 legjobbja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország lépéseket tesz az EU-ból való kilépésre, az Egyesült Államokban nem lesz recesszió, a Netflix meggyengül, Merkel megbukik. Összeszedtünk néhány olyan tavalyi jóslatot, ami nem teljesült be - és nem csak azért, mert a koronavírus átírt mindent.","shortLead":"Magyarország lépéseket tesz az EU-ból való kilépésre, az Egyesült Államokban nem lesz recesszió, a Netflix meggyengül...","id":"20201231_Joslatok_amik_nem_jottek_be_2020ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a38200c-c99f-4edb-8839-52eb5750ee7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Joslatok_amik_nem_jottek_be_2020ra","timestamp":"2020. december. 31. 08:00","title":"Jóslatok, amelyek nem jöttek be 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","shortLead":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","id":"20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6797c38-875d-4ae2-872b-d98558e4a6fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. december. 30. 18:20","title":"12 ezer éve élt orrszarvú maradványai kerültek elő Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, idén emberfeletti munka lesz a közszolgáltatások biztosítása. ","shortLead":"Azt mondta, idén emberfeletti munka lesz a közszolgáltatások biztosítása. ","id":"20210101_Ujevi_video_karacsony_kormany_koronavirus_elvonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb23fb92-c41a-4090-a8f5-637426ccd875","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ujevi_video_karacsony_kormany_koronavirus_elvonas","timestamp":"2021. január. 01. 15:35","title":"Karácsony az újévi videójában is bírálta a kormányt az elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság szavazásán.","shortLead":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság...","id":"20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab7a4a-bc86-41ee-9704-e38ae669538f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","timestamp":"2021. január. 01. 10:56","title":"A jászkeszeg lett az év hala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12 szabályt sértett meg.","shortLead":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12...","id":"20210101_dron_repules_birsag_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6de63e-39b8-45a5-b116-349cbc8cd00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_dron_repules_birsag_buntetes","timestamp":"2021. január. 01. 16:03","title":"54 millió forintnyi bírságot gyűjtött össze egy amerikai drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]