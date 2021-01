Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők nyitják újra az országot.","shortLead":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők...","id":"20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e3e07-d2dc-41cd-b77b-1c710fb997f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","timestamp":"2021. január. 08. 17:51","title":"Látványos demonstrációt tartottak az újranyitásra váró prágai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Betört ablaküvegek, felborított bútorok, papírok mindenütt – ez maradt a trumpisták után, akik behatoltak a törvényhozás épületébe.","shortLead":"Betört ablaküvegek, felborított bútorok, papírok mindenütt – ez maradt a trumpisták után, akik behatoltak...","id":"20210107_capitolium_donald_trump_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28247af8-40df-4c12-b831-a10b99dc99c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_capitolium_donald_trump_tuntetes","timestamp":"2021. január. 07. 09:14","title":"A CNN egyik tudósítója bemutatta a capitoliumi pusztítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","shortLead":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","id":"20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a6854-45df-4ed1-9df2-a052eec658f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","timestamp":"2021. január. 07. 05:58","title":"Többször is havazhat még a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató belső része – hosszabb használat után – úgy bepárásodott, hogy az hatással van a működésére.","shortLead":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató...","id":"20210107_airpods_max_para_fejhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37636216-7df9-49e1-a39e-ff385853ffad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_airpods_max_para_fejhallgato","timestamp":"2021. január. 07. 11:03","title":"A viseléstől bevizesedhetnek az Apple méregdrága fejhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk a koronavírus újabb variánsaival szemben is hatékony.","shortLead":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk...","id":"20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2301ed-40ec-4aea-87ee-ccb72c5fc39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","timestamp":"2021. január. 07. 16:56","title":"Évekig is védhet a Moderna koronavírus-vakcinája a gyógyszergyártó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének közös vállalkozása is van.","shortLead":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének...","id":"20210108_Meszaros_Lorinc_Szijj_Laszlo_DVTK_Puskas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a8dcf-764a-4eb5-b9e2-6a7fdc42c19d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Meszaros_Lorinc_Szijj_Laszlo_DVTK_Puskas","timestamp":"2021. január. 08. 14:45","title":"A Puskás Akadémia stábtagja vette meg a DVTK-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tocilizumab és sarilumab hatóanyagokkal ellátott gyulladáscsökkentő szerek alkalmazásával sikerült csökkenteni az intenzív osztályon fekvő koronavírusos betegek halálozási arányát.","shortLead":"A tocilizumab és sarilumab hatóanyagokkal ellátott gyulladáscsökkentő szerek alkalmazásával sikerült csökkenteni...","id":"20210108_uj_gyogyszerek_koronavirusos_beteg_kezelese_sarilumab_tocilizumab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a458b-3ab1-4bfe-b157-ccc9754a5ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_uj_gyogyszerek_koronavirusos_beteg_kezelese_sarilumab_tocilizumab","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Találtak két új gyógyszert, melyek segíthetnek megmenteni a koronavírusos betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","shortLead":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bbb0e-efe6-4b9c-920d-0ee39bd447a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 08. 06:15","title":"Soha nem jelentettek még ennyi új fertőzöttet és elhunytat az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]