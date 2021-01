Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik megmaradtak teljes állásban a válság alatt, azoknak átlagosan 8,6 százalékkal nőtt a fizetésük.","shortLead":"Akik megmaradtak teljes állásban a válság alatt, azoknak átlagosan 8,6 százalékkal nőtt a fizetésük.","id":"20210129_fizetes_keresetek_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755f0c1c-306c-4506-b03f-10924902d3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_fizetes_keresetek_ksh","timestamp":"2021. január. 29. 09:31","title":"438 ezer forintos átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103909bc-d591-4700-936d-96145cf02008","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két jókora irodaház és három lakóépület lesz a bezárásra ítélt Dürer Kert körül.","shortLead":"Két jókora irodaház és három lakóépület lesz a bezárásra ítélt Dürer Kert körül.","id":"202104_durer_befektetesi_zold_engedely_garancsieknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=103909bc-d591-4700-936d-96145cf02008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0381a6ff-b50c-4212-bced-b742316755c6","keywords":null,"link":"/360/202104_durer_befektetesi_zold_engedely_garancsieknak","timestamp":"2021. január. 28. 12:10","title":"Környezeti hatásvizsgálat nélkül építkezhetnek Garancsiék a Dürer Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ce1b70-4449-4393-8f37-f37516b02337","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","timestamp":"2021. január. 28. 07:41","title":"Itt az új Tesla Model S: 1100+ lóerő, elképesztő gyorsulás és futurisztikus műszerfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba a szervezett utazások EU-irányelvét, így az utazási iroda csődje után túl kevés pénzt kaptak vissza a károsultak.","shortLead":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba...","id":"20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e417e88-06c6-4ce0-98c0-d064f1c08cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 15:26","title":"Bíróság mondta ki, az állam kárt okozott egy csődbe jutott utazási iroda utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 30 napos előzetes letartóztatás a megyei bíróság szerint is teljesen rendben van.

","shortLead":"A 30 napos előzetes letartóztatás a megyei bíróság szerint is teljesen rendben van.

","id":"20210128_navalnij_letartoztatas_masodfoku_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2123037e-1fb6-4589-835f-a6f30525eae8","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_navalnij_letartoztatas_masodfoku_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 14:19","title":"Navalnij letartóztatását a másodfokú bíróság is helybenhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","shortLead":"A Hunguest Hotels kilenc szállodája kapott kompenzációt a foglalásai után.","id":"20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdbf4c-1493-42a5-94ff-d43ab2910986","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_kompenzacio_meszaros_lorinc_szallodalanc_mtu","timestamp":"2021. január. 28. 09:51","title":"289 millió forint kompenzációt kapott az államtól Mészáros Lőrinc szállodalánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7987c273-0640-4b40-83f1-e2c355cefc28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül ment át az alapítványi fenntartásúvá alakulásról szóló előterjesztés.","shortLead":"Egyetlen tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül ment át az alapítványi fenntartásúvá alakulásról szóló előterjesztés.","id":"20210128_semmelweis_egyetem_alapitvany_modellvaltas_szenatus_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7987c273-0640-4b40-83f1-e2c355cefc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad01a05e-2640-4118-b99c-36f51f61e651","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_semmelweis_egyetem_alapitvany_modellvaltas_szenatus_szavazas","timestamp":"2021. január. 28. 18:50","title":"Megszavazta a modellváltást a Semmelweis Egyetem szenátusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]