[{"available":true,"c_guid":"0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és egy úgymond ismeretlen József Attila-versnek a kéziratát. Az utóbbi nyolc sorról zajló irodalomtörténeti csörtében visszatérően esett szó a „címzettről”, a költő egyik pszichoanalitikusáról, Gyömrői Editről.","shortLead":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és...","id":"202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24ffe1a-1605-4dd4-869b-3d11272cfaad","keywords":null,"link":"/360/202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","timestamp":"2021. március. 07. 16:00","title":"Hamisítványgyanú miatt került fókuszba József Attila \"bűvölő szemű\" pszichoanalitikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek a pontos szabályok; a történelmi mélypontot közelítette a forint árfolyama; kiderült, hogy 31 milliárd forintot vettek ki a főváros és a kerületek kasszájából a helyi iparűzési adó megfelezésével. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek...","id":"20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed583240-22ed-4532-98d8-efa45b1cfb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","timestamp":"2021. március. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, egy lezárást megszervezni bonyolultabb a stadionépítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai radarok és a kiépítés alatt álló 5G-s mobilhálózat sugárzása.","shortLead":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai...","id":"202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e03029-dbbf-4924-aa05-dffcb6c2bc6b","keywords":null,"link":"/360/202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","timestamp":"2021. március. 07. 08:15","title":"Veszélybe kerültek az időjárás-előrejelzések, és még nem tudni, mit lehetne tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","shortLead":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","id":"20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093f320a-2509-4eae-83d8-f0b282408989","keywords":null,"link":"/sport/20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:00","title":"Eltiltották a szezonra a rasszizmussal vádolt román játékvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie, és ha ezeket nem kezelik, akkor a válság még nagyobb károkat fog okozni - mondta. ","shortLead":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell...","id":"20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d8ae5a-7d3f-424b-b363-46eb2d22499b","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","timestamp":"2021. március. 08. 09:16","title":"Szijjártó megemlített két súlyos kihívást, amivel szembenéz a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","shortLead":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","id":"20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5c284-aa04-4527-b940-d68d41813bbc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","timestamp":"2021. március. 08. 06:00","title":"Meghan Markle és Harry herceg elárulta a második gyereke nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39256890-f46e-411b-816d-3d1f03dff945","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 8-tól az általános iskolák is átálltak a tantermen kívüli online munkarendre. Az állam által erőltetett platform, a Kréta azonban nem mindenhol működik megfelelően.



","shortLead":"Március 8-tól az általános iskolák is átálltak a tantermen kívüli online munkarendre. Az állam által erőltetett...","id":"20210308_Elindult_a_Nem_tudok_belepni_a_Kretaba_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39256890-f46e-411b-816d-3d1f03dff945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ca363d-2742-4523-98ff-2e2d9a6b6de8","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Elindult_a_Nem_tudok_belepni_a_Kretaba_verseny","timestamp":"2021. március. 08. 10:11","title":"Önnél is elindult a „Nem tudok belépni a Krétába”-verseny?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]