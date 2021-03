Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","shortLead":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","id":"20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6549994-839f-434d-9ff6-2b19f4fb2292","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 09. 09:26","title":"Navracsics: Orbán nem változott, ma is tűri a vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aca66a-a91d-4f93-8cb2-8a16136a4a71","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"202103010_Marabu_Feknyuz_Kreta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aca66a-a91d-4f93-8cb2-8a16136a4a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21859a99-e10e-4bce-a184-e9b2d9a0fb52","keywords":null,"link":"/itthon/202103010_Marabu_Feknyuz_Kreta","timestamp":"2021. március. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kréta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katari világbajnokság utánig szólt a szerződése, de maga kérte, hogy mentsék fel.","shortLead":"A katari világbajnokság utánig szólt a szerződése, de maga kérte, hogy mentsék fel.","id":"20210309_joachim_low_nemet_labdarugo_valogatott_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f20f3-07fe-48cb-aaa6-288172551d20","keywords":null,"link":"/sport/20210309_joachim_low_nemet_labdarugo_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. március. 09. 13:06","title":"Löw az Eb után otthagyja a német válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","shortLead":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","id":"20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61ef604-1d73-4464-bb60-8eb881437aab","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","timestamp":"2021. március. 09. 05:05","title":"Berobbant egy lőszerraktár Egyenlítői-Guineában, csaknem 100-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","shortLead":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","id":"20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcf35c-c240-4e91-9076-95dd9beedd3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","timestamp":"2021. március. 08. 13:07","title":"Lemond egy német politikus, akinek a cége több százezer eurót kaszált maszkbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges csigafaj művel, még soha.","shortLead":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges...","id":"20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6222b-18b5-4fd1-b988-e892e529b4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","timestamp":"2021. március. 09. 13:03","title":"Találtak egy élőlényt, ami képes újranöveszteni az egész testét – ha kell, kétszer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt a legjobban az elmúlt egy évben.","shortLead":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt...","id":"20210309_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de5ac8-27d1-4492-98a4-b22c39666e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 09:13","title":"Az ételek és a cigaretta drágulása húzta 3 százalék fölé az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","shortLead":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","id":"20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19bd7ae-79db-4cfb-a7d3-64b8657f31d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","timestamp":"2021. március. 08. 09:44","title":"Továbbra sem kell izgulni a lejáró jogosítványok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]