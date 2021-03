Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EP elfogadta az EU új hétéves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek jobban állják a jövőbeli válsághelyzeteket és világjárványokat.","shortLead":"Az EP elfogadta az EU új hétéves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek...","id":"20210309_51_milliard_euro_unios_egeszsegugyi_programokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2061dc1-0d52-4aae-9090-3bc147902df5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_51_milliard_euro_unios_egeszsegugyi_programokra","timestamp":"2021. március. 09. 20:26","title":"5,1 milliárd euró jut majd uniós egészségügyi programokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b4cfb2-3b22-4532-b15c-f6086b998feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd gyártó több modelljén is lecseréli az infotainment rendszert.","shortLead":"A svéd gyártó több modelljén is lecseréli az infotainment rendszert.","id":"20210310_nem_android_auto_hanem_komplett_android_fut_az_uj_volvokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b4cfb2-3b22-4532-b15c-f6086b998feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc3249-e09a-49f7-8b9c-a79d97db9c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_nem_android_auto_hanem_komplett_android_fut_az_uj_volvokon","timestamp":"2021. március. 10. 07:59","title":"Nem Android Auto, hanem komplett Android fut az új Volvókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap szerint Európa minden részéről ezt a kiskaput használják ki a síelni vágyók, közöttük magyarok is.","shortLead":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap...","id":"20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740819a-8fc9-4404-b7f1-e1df1d545f95","keywords":null,"link":"/elet/20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","timestamp":"2021. március. 10. 07:52","title":"Százával jelentkeznek be külföldiek ideiglenes lakcímre Ausztriába, mióta csak az ott élők síelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek Bács-Kiskun megyében is feloldották a korlátozásokat.","shortLead":"A szakemberek Bács-Kiskun megyében is feloldották a korlátozásokat.","id":"20210309_madarinfluenza_korlatozas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c5fa0-cf05-406c-9757-1384953c90b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_madarinfluenza_korlatozas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 09. 11:31","title":"Legalább már a madárinfluenza visszaszorulóban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","shortLead":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","id":"20210311_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57cd36c-7e1e-401d-a3ee-65ecb5dc1652","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 11. 05:22","title":"Akár 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettségének határidejét.","shortLead":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási...","id":"20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a0ca0a-ba2f-4a98-a956-254283c1d6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","timestamp":"2021. március. 10. 17:07","title":"A beszámolók elhalasztását kérik a könyvelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet apostolának tekintenek, mert oly sok válságot látott előre.","shortLead":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet...","id":"20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f97e989-dc7b-4393-875d-5563e1bb56ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","timestamp":"2021. március. 10. 16:10","title":"Roubini szerint sokaknak fog fájni a koronavírus-válság vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","id":"20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6867262f-acb6-4f31-9e4d-a33928577aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 10. 22:58","title":"Merkely szerint 20-25 százalékkal jobban terhelhető most az egészségügy, mint az előző hullámok idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]