Putyin beoltatja magát, de nem akar kamerák előtt "majomkodni"

[{"available":true,"c_guid":"f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében, a férfiak esetében 2,5 évvel, a nőknél 1,6 évvel, ami a legnagyobb visszaesés a második világháború óta. A szakemberek szerint megdöbbentő az adat. ","shortLead":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében...","id":"20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d94d05-b759-412d-a833-e6d0297a16b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 17:55","title":"Meredeken csökkent a londoniak várható élettartama a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt alaposan megcsappant az utcai kólavásárlási kedv Japánban. A Coca-Cola egy érdekes ötlettel igyekszik felrázni a keresletet.","shortLead":"A járvány miatt alaposan megcsappant az utcai kólavásárlási kedv Japánban. A Coca-Cola egy érdekes ötlettel igyekszik...","id":"20210322_japan_coca_cola_kola_elofizetes_havidj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532dff7c-e981-4799-9e3c-8cf7c49eefae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_japan_coca_cola_kola_elofizetes_havidj","timestamp":"2021. március. 22. 11:03","title":"Új automata: hamarosan kólára is lehet kérni havidíjas előfizetést Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afdf54d-5c91-4459-9cf7-23a2b03d7047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok országban a nyár végéig tarthat a járványügyi korlátozások időszaka az új típusú koronavírus elleni védekezésben, de legalább egy évig tart még, mire világszerte sikerül megszerezni az ellenőrzést a kórokozó terjedése felett - mondták a vakcinagyártó BioNTech német biotechnológiai vállalkozás alapítói egy vasárnapi lapinterjúban.","shortLead":"Sok országban a nyár végéig tarthat a járványügyi korlátozások időszaka az új típusú koronavírus elleni védekezésben...","id":"20210321_BioNTechalapitok_Nyar_vegeig_tarthatnak_a_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0afdf54d-5c91-4459-9cf7-23a2b03d7047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258f546-3484-4486-9071-f5141f7b53ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_BioNTechalapitok_Nyar_vegeig_tarthatnak_a_korlatozasok","timestamp":"2021. március. 21. 12:27","title":"BioNTech-alapítók: Nyár végéig tarthatnak a korlátozások Amerikában és sok európai országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba Magyarországon koronavírus miatt.","id":"20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cdfb01-b2df-47c3-bc37-c4abdc2b65cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_189en_elhunytak_1340_beteg_lelegeztetogepen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 22. 09:15","title":"189-en hunytak el, 1340 beteg lélegeztetőgépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig nem kevés kérdést tettünk fel nekik.","shortLead":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig...","id":"20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0e7da9-3e97-4163-8db9-a98e6f30b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","timestamp":"2021. március. 22. 13:44","title":"Nem árulta el az operatív törzs, hogy mi alapján engedélyezték az új vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","id":"20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6dbccf-0558-495b-ae13-d86fdea63a99","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_embernek_lett_egy_kis_tartaleka_ahelyett_hogy_megutotte_volna_a_fonyeremenyt","timestamp":"2021. március. 21. 16:52","title":"15 embernek lett egy kis tartaléka ahelyett, hogy megütötte volna a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","id":"20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c9320-9d76-4418-b84b-3beb84300189","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","timestamp":"2021. március. 21. 10:50","title":"Vilmos herceg próbálta kibékíteni a királyi családot és Harry hercegéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","shortLead":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","id":"20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d30d-1447-4d70-beb7-07acb5cc8196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","timestamp":"2021. március. 20. 22:00","title":"Von der Leyen kiviteli tilalommal fenyegeti az AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]