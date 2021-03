Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eae12d5-833c-454f-8503-9e268cd50467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt George Segal amerikai színész, akit a Nem félünk a farkastól című film mellékszereplőjeként Oscar-díjra jelöltek, és az Egy kis előkelőség című vígjátékért Golden Globe-díjjal jutalmaztak.","shortLead":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt George Segal amerikai színész, akit a Nem félünk a farkastól című film...","id":"20210324_Meghalt_George_Segal_Golden_Globedijas_amerikai_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eae12d5-833c-454f-8503-9e268cd50467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bff155-fbb7-4ddf-b09c-8d1f28cd2c48","keywords":null,"link":"/kultura/20210324_Meghalt_George_Segal_Golden_Globedijas_amerikai_szinesz","timestamp":"2021. március. 24. 13:06","title":"Meghalt George Segal Golden Globe-díjas amerikai színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi tervekkel ellentétben a 2020 márciusában bevezetett fizetési moratórium végül 2021 januárjától is általános jelleggel elérhető maradt, a bankok adatai alapján voltak szép számmal, akik az év elejétől mégiscsak folytatták hiteleik törlesztését.","shortLead":"A korábbi tervekkel ellentétben a 2020 márciusában bevezetett fizetési moratórium végül 2021 januárjától is általános...","id":"20210323_Hitelmoratorium_bank_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cfb824-46ad-4127-9853-21c7b0f3cb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Hitelmoratorium_bank_bank360","timestamp":"2021. március. 23. 11:25","title":"Hitelmoratórium: van bank, ahol már mocorognak az ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ablaktisztító szerek harmadánál találtak valami problémát az ellenőrzésen, az egyik mosogatószer címkéjét félrefordították, így egészen más anyagot jelöltek összetevőként.","shortLead":"Az ablaktisztító szerek harmadánál találtak valami problémát az ellenőrzésen, az egyik mosogatószer címkéjét...","id":"20210323_tisztitoszer_ITM_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83dbfe-48a8-44af-92a1-9e00d1afc2e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_tisztitoszer_ITM_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 23. 09:18","title":"Tíz tisztítószer megbukott az ITM vizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV közleménye szerint a járművek szerdán délben állnak le egy percre.","shortLead":"A BKV közleménye szerint a járművek szerdán délben állnak le egy percre.","id":"20210323_bkv_kozlekedes_jarvany_elhunyt_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f692f877-2d5e-4861-8d1d-837b9bdb9177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_bkv_kozlekedes_jarvany_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Egy percre Budapesten is leáll a közlekedés, hogy a járvány áldozataira emlékezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb1ff64-e94d-46ef-8962-5dc682c2818c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyártója szerint a világ első fogyasztói szintű Linux tabletje lehet a JingPad A1 nevű készülék, amelynek operációs rendszere az iPadOS-re emlékeztet.","shortLead":"Gyártója szerint a világ első fogyasztói szintű Linux tabletje lehet a JingPad A1 nevű készülék, amelynek operációs...","id":"20210323_jingpad_a1_ipad_linuxos_tablet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb1ff64-e94d-46ef-8962-5dc682c2818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77848914-6981-438d-a7e9-9d10ef7ba8d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_jingpad_a1_ipad_linuxos_tablet","timestamp":"2021. március. 23. 11:03","title":"Különleges táblagép érkezik, papíron nagyon jól mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55288edf-d945-4e73-99b1-1fce24b0241d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a változás, mióta Trump távozott az amerikai kormány éléről. Többek között az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) is újra foglalkozhat egy igen fontos kérdéssel, a klímaváltozással.","shortLead":"Sok a változás, mióta Trump távozott az amerikai kormány éléről. Többek között az Egyesült Államok Környezetvédelmi...","id":"20210324_klimavedelmi_informaciok_epa_weboldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55288edf-d945-4e73-99b1-1fce24b0241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f71d1f-5636-4e35-a67e-337b2927494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_klimavedelmi_informaciok_epa_weboldala","timestamp":"2021. március. 24. 21:03","title":"Trump után, szabadon: új szelek fújnak az USA környezetvédelmi hivatalának weboldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]