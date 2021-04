A 30 évesnél fiatalabbak számára lehetővé teszik az Egyesült Királyságban, hogy az AstraZeneca vakcinája helyett más koronavírus elleni védőoltást válasszanak – írja a BBC. A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (JCVI) a vérrögképződéses esetek miatt fogalmazta meg az erről szóló ajánlását.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) vizsgálata szerint március végéig az AstraZeneca vakcinájával beoltott 18 millió emberből 79-nél jelentkezett vérrögképződés. Közülük 19-en bele is haltak. A vérrögképződés az esetek kétharmadában nőket érintett, az áldozatok életkora 18 és 79 év közé esik.

A JCVI ajánlása szerint ezért most a 18–29 éves korosztály számára teszik lehetővé másik oltás választását. Aki már megkapta az első adagot az AstraZeneca vakcinájából, annak viszont a másodikat is ebből adnák be – az MHRA csak annak nem javasolja ezt, akinél az első oltás után vérrögképződés lépett fel.

A vizsgálatok továbbra is folynak annak megállapítására, hogy okozhat-e vérrögképződést a vakcina. Márciusban az AstraZeneca vakcinájának alkalmazását rövid időre több ország felfüggesztette, miután felvetődött, hogy az oltóanyag vérrögképződést okozhat. Ezt követően az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megvizsgálta a vakcinát, és arra jutott, hogy az oltóanyag hatékony és biztonságos.

Szerda délután újabb sajtótájékoztatót tartottak, ahol lehetségesnek tartották az összefüggést a vérrögképződés és az oltóanyag között, ettől függetlenül továbbra is ajánlják annak alkalmazását. Ugyanakkor az EMA jelezte, hogy még mindig nem lehet végérvényesen kizárni az ilyen esetek és az oltás közötti kapcsolatot, ezért azt javasolja, hogy a pácienseket tájékoztassák erről a kockázatról.