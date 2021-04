Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","shortLead":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","id":"20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06d1575-0fa1-4b36-b77d-4dce7135b628","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2021. április. 07. 07:56","title":"Teljes az útzár az M7-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni a készülék.","shortLead":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni...","id":"20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f164e77-b4a0-4675-9e22-4ad8d18af304","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2021. április. 07. 16:27","title":"Okosan jósolná meg az iPhone, meddig húzza még, mielőtt tölteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9845b688-4ef3-4bf8-981e-d2368807e92a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült a boltba betérő, közel két méteres varánuszról.","shortLead":"Videó is készült a boltba betérő, közel két méteres varánuszról.","id":"20210408_szalagos_varanusz_egy_thaifoldi_boltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9845b688-4ef3-4bf8-981e-d2368807e92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c2cdd6-2620-4199-bda3-e9e1473f3f65","keywords":null,"link":"/elet/20210408_szalagos_varanusz_egy_thaifoldi_boltban","timestamp":"2021. április. 08. 21:40","title":"Először egy bolt polcait hódította meg egy hatalmas thaiföldi hűllő, aztán az egész internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","shortLead":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","id":"20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2901e0-0f1b-45eb-8494-67b8b21be806","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","timestamp":"2021. április. 07. 19:44","title":"Az iskolák újranyitása előtt tesztelik a diákokat Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ünnepet megelőző két pénteki napon országszerte este nyolcig tarthatnak nyitva az üzletek.","shortLead":"Az ünnepet megelőző két pénteki napon országszerte este nyolcig tarthatnak nyitva az üzletek.","id":"20210408_Kijarasi_tilalom_Romania_ortodox_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6340d8-9ccc-489b-af52-9279b0bda347","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Kijarasi_tilalom_Romania_ortodox_husvet","timestamp":"2021. április. 08. 21:27","title":"Felfüggesztik a kijárási tilalmat Romániában az ortodox húsvét napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6fd0ba-8ee9-4a7f-ac1e-2db64b2d5470","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányzat kedvenc üzleti köreinek segít meghódítani új területeket a légiipartól a vasútijármű-gyártáson át a hadiiparig.","shortLead":"A kormányzat kedvenc üzleti köreinek segít meghódítani új területeket a légiipartól a vasútijármű-gyártáson át...","id":"20210408_Ovek_az_orok_le_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6fd0ba-8ee9-4a7f-ac1e-2db64b2d5470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95944826-d429-4604-a266-3314f9a0e9d3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Ovek_az_orok_le_2","timestamp":"2021. április. 08. 11:00","title":"A gazdaság újabb ágazatai kerültek a NER célkeresztjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","shortLead":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","id":"20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b059c22-26cb-44e4-b50f-f15c7dc24017","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","timestamp":"2021. április. 08. 04:37","title":"A hangja is dörgedelmes lett a 700 lóerősre húzott Audi RS Q8-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]