[{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","shortLead":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","id":"20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd94240-1562-4ce2-8872-9a8a7be9c722","keywords":null,"link":"/sport/20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","timestamp":"2021. április. 10. 08:40","title":"Dárdai Petry Zsolt elbocsátásól: Kemény, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","shortLead":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","id":"20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce8519b-c188-48e5-998f-58f83253feac","keywords":null,"link":"/360/20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 09. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Lengyelország magyar recept szerint számolja fel a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9025c3a9-6181-4323-b2e1-d15e185f9bad","c_author":"Ká Zoltán - Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nagyjából 4000 háztartásból álló település éves villamosenergia fogyasztását is tudná fedezni Magyarország első vízierőműve, a több mint 100 éves gibárti létesítmény.","shortLead":"Egy nagyjából 4000 háztartásból álló település éves villamosenergia fogyasztását is tudná fedezni Magyarország első...","id":"20210409_gibart_vizeromu_zhvg_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9025c3a9-6181-4323-b2e1-d15e185f9bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a084d-4da1-44da-94f6-46f13d9f36b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210409_gibart_vizeromu_zhvg_video","timestamp":"2021. április. 09. 16:50","title":"Egy naperőmű nem fog 100 év múlva üzemelni, de egy vízerőmű igen – Gibárton jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és módon ostorozta a közmédiát.","shortLead":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és...","id":"20210409_kozmedia_provokacio_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c2c16-1774-4540-90c2-dbe74b69d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kozmedia_provokacio_2","timestamp":"2021. április. 09. 11:24","title":"A közmédia a \"balliberális\" sajtó összefogását vizionálta, mert beszámolt a provokációs ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","shortLead":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","id":"20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f466b-2813-4e99-a310-270087aacd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","timestamp":"2021. április. 09. 16:53","title":"Karácsony Gergely is panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyes szolgáltatók már a következő hetekre is be vannak táblázva, másoknál azonban továbbra is szünetel a bevételszerzés lehetősége.","shortLead":"Egyes szolgáltatók már a következő hetekre is be vannak táblázva, másoknál azonban továbbra is szünetel...","id":"20210409_fodraszok_fotosok_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4ec123-45a1-402f-813e-b4cc356ce8b9","keywords":null,"link":"/kkv/20210409_fodraszok_fotosok_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 09. 07:40","title":"A fodrászok többsége megmenekült az újranyitással, de a fotósok még mindig bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta érdeklődik a terület iránt, de most minden korábbinál mélyebbre merülnének benne.","shortLead":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta...","id":"20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bb617d-83e6-40d2-8f16-2d7ae28f99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","timestamp":"2021. április. 10. 08:03","title":"Kitört a kriptoláz az Atarinál, játékokat is lehet majd venni a digitális pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben forgott, részt vett a partijaikon, bár undorral nézte őket – erről is szól a Párizs királynője című könyv.","shortLead":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben...","id":"20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6def4f2-14a9-45b4-a654-a225f938cb01","keywords":null,"link":"/360/20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2021. április. 09. 14:00","title":"Náci kollaboráns volt-e Coco Chanel? – ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]