[{"available":true,"c_guid":"10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel félmilliós négyzetméterárak jellemezték, de az olcsóbb helyeken is 5-10 százalékkal emelkedtek az árak tavalyhoz képest.","shortLead":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel...","id":"20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847002ea-f723-4b52-aa22-17b3c78740e3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","timestamp":"2021. május. 14. 17:45","title":"Félmillió forinthoz közelednek a négyzetméterárak a fővárosi agglomeráció legdrágább helyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","shortLead":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","id":"20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11024d7f-69b6-4448-bb29-99af949c85c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","timestamp":"2021. május. 14. 16:53","title":"Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelhetnek Árpa Attila ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","shortLead":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","id":"20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b35ea-8f11-4cb2-bc6a-52a43b6b1828","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","timestamp":"2021. május. 15. 08:25","title":"Hét autó ütközött az M1-esen, lezárták az autópályát Győr felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és mennyiért, azt már nem árulta el az államtitkár.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és...","id":"20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6c7618-0495-4b3d-9e18-fa36c27297fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","timestamp":"2021. május. 14. 13:59","title":"Dömötör Csaba: A vendéglátósokat támogatták azzal, hogy az MTÜ celebektől vett hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 540 milliárdos beruházást javarészt kínai hitelből állják, amelyet magyar közpénzből kell majd visszafizetni.","shortLead":"Az 540 milliárdos beruházást javarészt kínai hitelből állják, amelyet magyar közpénzből kell majd visszafizetni.","id":"20210515_A_jobboldaliakat_is_megosztja_a_kinai_Fudan_egyetem_budapesti_campusepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fce3d7e-8578-47f5-a7ec-4b5e1b234438","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210515_A_jobboldaliakat_is_megosztja_a_kinai_Fudan_egyetem_budapesti_campusepitese","timestamp":"2021. május. 15. 11:30","title":"A jobboldaliakat is megosztja a kínai Fudan egyetem budapesti campusépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki akart ugrani egy barcelonai hotelszoba ablakán.","shortLead":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki...","id":"20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248fcd0-c3c5-4195-a922-a51771435e57","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","timestamp":"2021. május. 16. 09:37","title":"Meg akarta ölni magát Moby, amikor a legnagyobb sikereit érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de nem bosszúra, hanem jóvátételre van szükség.","shortLead":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de...","id":"20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6272005-2fa9-47d4-840a-96cdae8e2cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","timestamp":"2021. május. 15. 17:10","title":"Új mozgalmat indít Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat éjféltől Ausztria-szerte feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő éjszakai kijárási korlátozást - jelentette be Wolfgang Mückstein szociális és egészségügyi miniszter - írja az MTI.","shortLead":"Szombat éjféltől Ausztria-szerte feloldják a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő...","id":"20210515_Ausztriaban_szombat_ejfeltol_feloldjak_az_ejszakai_kijarasi_korlatozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3472880e-a782-47aa-b7cd-43ad8faf0c6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ausztriaban_szombat_ejfeltol_feloldjak_az_ejszakai_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2021. május. 15. 15:30","title":"Ausztriában szombat éjféltől feloldják az éjszakai kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]