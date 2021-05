Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb üzenetküldő, a Telegram kitalálója.","shortLead":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb...","id":"20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df64f6bf-ad9e-4f2c-81c2-12f14ed87235","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","timestamp":"2021. május. 25. 11:03","title":"“Amikor egy iPhone-t kell használnom, úgy érzem, mintha visszazökkennék a középkorba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96de140-1e0f-4f74-b583-cb3e30b104ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belorusz állam vezetője Lukasenka maga rendelte el egy Ryanair járat földre kényszerítését, hogy le tudják tartóztatni az ellenzéki Raman Prataszevicset.","shortLead":"A belorusz állam vezetője Lukasenka maga rendelte el egy Ryanair járat földre kényszerítését, hogy le tudják...","id":"20210523_Allami_terrorizmus_egy_polgari_gepet_a_foldre_kenyszeriteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96de140-1e0f-4f74-b583-cb3e30b104ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d2744-523a-4f8c-8366-8d6e36cfc410","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Allami_terrorizmus_egy_polgari_gepet_a_foldre_kenyszeriteni","timestamp":"2021. május. 23. 20:38","title":"„Állami terrorizmus a földre kényszeríteni egy polgári gépet” – államfők tiltakoznak a fehérorosz újságíró letartóztatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","shortLead":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","id":"20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68797a21-9091-49dc-9736-d68cf75604f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","timestamp":"2021. május. 23. 20:57","title":"Lehúzza a redőnyt az összes olasz Disney-bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai közegészségügyi szolgálat oltási programokért felelős igazgatója szerint a kutatás megnyugtató módon igazolja, hogy mindkét vakcina magas szintű védelmet nyújt a B.1.617.2 okozta megbetegedések ellen.","shortLead":"Az angliai közegészségügyi szolgálat oltási programokért felelős igazgatója szerint a kutatás megnyugtató módon...","id":"20210523_pfizer_biontech_astrazeneca_vakcina_indiai_varians_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd8bb4-1b1a-4374-9d95-5aa5593be1d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_pfizer_biontech_astrazeneca_vakcina_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. május. 23. 14:41","title":"Újabb vizsgálat: a Pfizer és az AstraZeneca oltása nagyon hatékony az indiai variáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d27460-1b91-414c-8418-3a623d2e7f1c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy a milyen a gyakorlatban a nagyobb új motorral szerelt és felfrissített pickup csúcsmodellje, ami továbbra is egy kőkemény munkagép, csak ezúttal éppen elegáns gúnyába van bújtatva.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy a milyen a gyakorlatban a nagyobb új motorral szerelt és felfrissített pickup csúcsmodellje, ami...","id":"20210523_toyota_hilux_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d27460-1b91-414c-8418-3a623d2e7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0493e0-461c-4845-90dc-a249c1b51c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_toyota_hilux_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 23. 17:00","title":"Bakancs és öltöny: teszten az új Toyota Hilux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal, érthetően, óvatosabb a szokottnál.","shortLead":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal...","id":"20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a9052-816d-459d-9d0c-2bad2f9f93a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","timestamp":"2021. május. 24. 14:03","title":"Ha olimpia nem is lesz, az olimpiai telefon már elkészült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A hat nyelven beszélő utolsó magyar trónörökös magyarnak vallja magát és úgy gondolja, hogy édesapja leginkább az optimizmust hiányolná a politikusok vitáiból. Mit ért el Horn Gyula utazó nagyköveteként és a Vöröskeresztben? Mit jelent számára a luxus? HVG portré a párizsi magyar nagykövetről, Habsburg Györgyről.","shortLead":"A hat nyelven beszélő utolsó magyar trónörökös magyarnak vallja magát és úgy gondolja, hogy édesapja leginkább...","id":"202120_habsburg_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74775f-2c1a-4ce7-9954-18ba85a54215","keywords":null,"link":"/360/202120_habsburg_gyorgy","timestamp":"2021. május. 24. 11:00","title":"Habsburg György: \"Nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak a többi EU-s országnál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]