[{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lengyelország, Ukrajna és Litvánia is bejelentette, hogy leállítja a légi forgalmat Fehéroroszországgal. A Belavia légitársaság tehetetlen.","shortLead":"Lengyelország, Ukrajna és Litvánia is bejelentette, hogy leállítja a légi forgalmat Fehéroroszországgal. A Belavia...","id":"20210525_Feheroroszorszag_jarat_europai_orszagok_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468d9101-e09a-4d64-8523-6db0b70a730c","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Feheroroszorszag_jarat_europai_orszagok_Ryanair","timestamp":"2021. május. 25. 13:08","title":"Nagy bajban van a fehérorosz légitársaság az országot érintő repülési tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","shortLead":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","id":"20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb8ae1-6af4-49d6-8445-a16944bbe583","keywords":null,"link":"/360/20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","timestamp":"2021. május. 25. 16:00","title":"Révész Sándor: Készüljünk a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","shortLead":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","id":"202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bba9953-36db-45ba-8bd4-6a2f84c4dcd1","keywords":null,"link":"/360/202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","timestamp":"2021. május. 24. 14:00","title":"Mészáros köreitől az áramkörökig jutott pár hasznos káder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","shortLead":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","id":"20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f50c8b-ef86-47ad-8e01-22f2002cb239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","timestamp":"2021. május. 25. 07:55","title":"Kevés közmunkás maradhat jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vártnál nagyobbak az inflációs kockázatok, a jegybank Monetáris Tanácsa a júniusi előrejelzést még megvárja, de „proaktívan” kész a szigorításra, vagyis a kamatemelésre.","shortLead":"A vártnál nagyobbak az inflációs kockázatok, a jegybank Monetáris Tanácsa a júniusi előrejelzést még megvárja, de...","id":"20210525_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03458939-e119-4d02-977e-a3104e511440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes_kozlemeny","timestamp":"2021. május. 25. 16:10","title":"A jegybank bejelentette: kész felvenni a harcot az infláció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17c18b-3eb4-4f32-af46-e40f7a734d97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 25. 13:27","title":"Szentendre csaknem 6 milliárd forintot bukhat, ha elfogadják az új bérlakás-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]