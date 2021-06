Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c72ed88-6426-4e6c-a0e8-e93ae3851613","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok-sok százmilliárd forintnyi fejlesztés sem oldotta meg a honvédség legégetőbb problémáját: a többezres emberhiányt. Ez vezethetett olyan töréshez a kizsigerelt szervezetben, hogy három legfőbb vezetője is távozni kényszerült.","shortLead":"Sok-sok százmilliárd forintnyi fejlesztés sem oldotta meg a honvédség legégetőbb problémáját: a többezres emberhiányt...","id":"20210602_Zarotuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c72ed88-6426-4e6c-a0e8-e93ae3851613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb8d75c-86b2-4e23-b3bc-c396ad9997bc","keywords":null,"link":"/360/20210602_Zarotuz","timestamp":"2021. június. 02. 13:00","title":"Megoldatlan ügyek állhatnak a honvéd vezérkar lefejezésének hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás nélkül. Halálos áldozatok is lehetnek.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás...","id":"20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07337207-27cd-4e6c-ab91-4222b02aeb48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","timestamp":"2021. június. 01. 08:03","title":"Megtörtént, amitől féltek: magától támadt emberre egy drónhadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","shortLead":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","id":"20210531_izrael_bazilika_feltaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb252f-47c4-4698-a23c-8d36acb500f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_izrael_bazilika_feltaras","timestamp":"2021. május. 31. 21:57","title":"Hatalmas, kétezer éves bazilikát tártak fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107fd43f-06c3-4c55-a70b-df23c09ad686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre a jelöltek listája nélkül, de sok más hasznos információval feltöltve elindult az ellenzéki előválasztás hivatalos honlapja. ","shortLead":"Egyelőre a jelöltek listája nélkül, de sok más hasznos információval feltöltve elindult az ellenzéki előválasztás...","id":"20210601_Elindult_az_ellenzeki_elovalasztas_honlapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=107fd43f-06c3-4c55-a70b-df23c09ad686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36f1c4-e591-41ad-8e5e-33f516c61b79","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Elindult_az_ellenzeki_elovalasztas_honlapja","timestamp":"2021. június. 01. 16:55","title":"Elindult az ellenzéki előválasztás honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem látni pontosan, mennyire zavarhatnak bele az ellenzéki összefogás esélyeibe az újonnan alakuló kispártok 2022-ben, de most is sok új szereplővel gazdagodik a magyar politikai színtér. Az új aktorok megjelenése néha így is zavarbaejtő színes, vagy éppen átlátszó. ","shortLead":"Egyelőre nem látni pontosan, mennyire zavarhatnak bele az ellenzéki összefogás esélyeibe az újonnan alakuló kispártok...","id":"20210602_Ujra_beindult_a_valasztasok_elotti_partalapitasi_laz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318ad36f-a30e-46ed-bebd-89c6fbe4a0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Ujra_beindult_a_valasztasok_elotti_partalapitasi_laz","timestamp":"2021. június. 02. 14:05","title":"\"Fel a győzelemre 2022-ben Fidesz-KDNP\" néven hozta létre zárt csoportját az egyik új kispárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja a legdurvább Ferrarit.","shortLead":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja...","id":"20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb0a7c3-748a-4a8e-b780-771d1af60df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 02. 09:21","title":"A horvátok elkészítették azt, amit mi még csak tervezünk: az igazi szuperautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek lehettek.","shortLead":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek...","id":"20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382805ca-a6f7-4341-b6dc-05f1a1a00394","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","timestamp":"2021. június. 02. 08:33","title":"Hackerek megtámadták a világ legnagyobb húsfeldolgozóját, áremelkedés és húshiány jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]