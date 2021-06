Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az első városok közötti expresszvonat Miskolcot kötötte össze Budapesttel.\r

