[{"available":true,"c_guid":"da4a1597-642e-4238-833f-f04a88dd63e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy tizenegyes döntötte el azt a meccset Szlovákia ellen, amin 45 percig senki nem volt hajlandó focizni.","shortLead":"Egy tizenegyes döntötte el azt a meccset Szlovákia ellen, amin 45 percig senki nem volt hajlandó focizni.","id":"20210618_svedorszag_szlovakia_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da4a1597-642e-4238-833f-f04a88dd63e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213d8fb0-ae8c-4e42-bacf-3272c92c508e","keywords":null,"link":"/sport/20210618_svedorszag_szlovakia_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 18. 17:00","title":"Svédország 1-0-ra tudott nyerni az Eb leggyengébb meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","shortLead":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","id":"20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1066993-ba47-4c28-b5d8-f5cedaf36ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 17. 17:28","title":"Gyorsan terjed Németországban a koronavírus Indiából eredő változata, újabb járványhullámtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit az ellenzéki szövetség most javasol. Vélemény. \r

","shortLead":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit...","id":"20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb39c02-4ba9-49ba-95b2-63c9f0805f57","keywords":null,"link":"/360/20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","timestamp":"2021. június. 19. 11:10","title":"Révész Sándor: Ki az állammal a médiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint „megbundáztak” egy közbeszerzést.","shortLead":"A gyanú szerint „megbundáztak” egy közbeszerzést.","id":"20210618_rendor_korrupcio_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c162651-d463-4d8c-a322-84d455c926ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_rendor_korrupcio_kozbeszerzes","timestamp":"2021. június. 18. 17:57","title":"Fegyelmi eljárás indult a korrupciógyanúba keveredett rendőrök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is vannak.","shortLead":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is...","id":"20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a5b5d-8a71-4730-a696-a636b23c259f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","timestamp":"2021. június. 18. 09:03","title":"Jegyezze meg az oldal címét, itt regisztráció nélkül, korlátlanul küldhet fájlokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást összemosni gonosz dolog, üzenget Gyurcsány és Kocsis Máté, börtönbe küldhetik a volt francia elnököt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást...","id":"20210618_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb2fefd-e63c-4613-909a-3a422f7bea52","keywords":null,"link":"/360/20210618_Radar360","timestamp":"2021. június. 18. 08:15","title":"Radar360: Orbán szerint \"ez egy szabad ország, mindenki úgy él, ahogy akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). ","shortLead":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen...","id":"20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ad407b-e1bc-426c-84b4-672a78d48c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","timestamp":"2021. június. 19. 10:03","title":"650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","shortLead":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","id":"20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5306a7-7142-449c-bad4-37f375abe204","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","timestamp":"2021. június. 17. 12:08","title":"Elítélték a Magyar Nemzet szerzőjét és főszerkesztőjét a Szabó Tímeáról szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]