[{"available":true,"c_guid":"25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák meg kiemelten, és milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia? A jövő évre adott előrejelzést Chet Wisniewski, a Sophos kiberbiztonsági vállalat technológiai igazgatója.","shortLead":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák...","id":"20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb.jpg","index":0,"item":"c4554365-13d5-4b20-9583-5fbc038ada36","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","timestamp":"2024. december. 31. 10:03","title":"Mire számíthatunk 2025-ben a bűnözőktől? Erre a 6 dologra valószínűleg igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014bb7e7-4c78-4687-b665-6a3ae2879efa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sziget túlnyomó részén sötétben köszöntik a 2025-ös évet.","shortLead":"A sziget túlnyomó részén sötétben köszöntik a 2025-ös évet.","id":"20241231_Szilveszterre-osszeomlott-az-aramellatas-Puerto-Ricoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014bb7e7-4c78-4687-b665-6a3ae2879efa.jpg","index":0,"item":"27244e31-1b68-4322-a684-14bfd80ffc75","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Szilveszterre-osszeomlott-az-aramellatas-Puerto-Ricoban","timestamp":"2024. december. 31. 18:40","title":"Szilveszterre összeomlott az áramellátás Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó nagy lángokkal égett a bejárat előtt.","shortLead":"Az autó nagy lángokkal égett a bejárat előtt.","id":"20250101_Felrobbant-Tesla-Cybertruck-Trump-szalloda-las-vegas-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72.jpg","index":0,"item":"70297fb1-503a-44af-b412-d2803acede80","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_Felrobbant-Tesla-Cybertruck-Trump-szalloda-las-vegas-video-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 22:05","title":"Felrobbant egy Tesla Cybertruck Trump szállodája előtt, egy ember meghalt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes, azaz 196 centis képátlóval bíró LG Signature OLED T modell sorra jelenik meg világszerte az egyes piacokon. Nem olcsó. Drága.","shortLead":"Az LG Electronics megkezdi a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED tévéjének értékesítését. A 77 hüvelykes...","id":"20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f0c448-4193-41dd-b71c-79e9bac96b8b.jpg","index":0,"item":"006065bb-33ba-44e2-936c-17bd201c69a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_lg-signature-oled-t-atlatszo-tv-vezetek-nelkuli-oled-tevet-megjelenes","timestamp":"2025. január. 02. 08:03","title":"Elkezdték árulni az átlátszó, vezeték nélküli tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akkor is kaphatnak prémiumot, ha a társaság veszteséges.","shortLead":"Akkor is kaphatnak prémiumot, ha a társaság veszteséges.","id":"20241231_Az-allami-cegek-vezetoinek-jovedelmenek-hatara-mostantol-a-csillagos-eg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"802e9089-e48b-4420-a049-b783b47f5d38","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Az-allami-cegek-vezetoinek-jovedelmenek-hatara-mostantol-a-csillagos-eg","timestamp":"2024. december. 31. 12:10","title":"Az állami cégek vezetőinek jövedelmének határa mostantól a csillagos ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem lehet sok jóra számítani a horvát államfőválasztás esélyesétől, és nem számíthat sok jóra Robert Fico szlovák kormányfő sem. Ahogy magyar kollégájának is csalódnia kell 2025-ben. Putyin bezzeg 25 év alatt mekkorát alkotott! Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Nem lehet sok jóra számítani a horvát államfőválasztás esélyesétől, és nem számíthat sok jóra Robert Fico szlovák...","id":"20241231_Nemzetkozi-lapszemle-Donald-Tusk-orban-fico-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f691c1ff-2980-4953-a334-cfde05d2bfc7","keywords":null,"link":"/360/20241231_Nemzetkozi-lapszemle-Donald-Tusk-orban-fico-putyin","timestamp":"2024. december. 31. 10:18","title":"Nemzetközi lapszemle: Donald Tusk valósíthatja meg, amiről Orbán Viktor álmodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d9f31c-b6ea-4940-a32e-6fb5f986d832","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vidéki felsőoktatási művészeti képzés ugyanannyi lehetőséget rejt magában, mint a fővárosi. Családias légkörről, színvonalas oktatásról és karrierlehetőségekről beszél Lakatos Péter István, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja. Interjú.","shortLead":"A vidéki felsőoktatási művészeti képzés ugyanannyi lehetőséget rejt magában, mint a fővárosi. Családias légkörről...","id":"20250101_hvg-diploma-2025-lakatos-peter-istvan-debreceni-egyetem-zenemuveszeti-kar-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83d9f31c-b6ea-4940-a32e-6fb5f986d832.jpg","index":0,"item":"804785d6-682e-41b9-8e05-f998b1f82f2a","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-diploma-2025-lakatos-peter-istvan-debreceni-egyetem-zenemuveszeti-kar-interju","timestamp":"2025. január. 01. 11:30","title":"„Az európai komolyzenei kultúra hagyományait nem lehet csak úgy YouTube-ról elsajátítani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]