[{"available":true,"c_guid":"caa1fcff-bdba-4838-8195-c644c818be8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Részleteket közölt az FBI az újév hajnalán végrehajtott New Orleans-i terrortámadásról. Az amerikai Samszúd bin Dzsabbar miatt legalább 15 ember halt meg.","shortLead":"Részleteket közölt az FBI az újév hajnalán végrehajtott New Orleans-i terrortámadásról. Az amerikai Samszúd bin...","id":"20250106_new-orleans-terrortamadas-ray-ban-meta-smart-glasses-okosszemuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa1fcff-bdba-4838-8195-c644c818be8d.jpg","index":0,"item":"2202af89-e03f-437c-888e-dacc465df2f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_new-orleans-terrortamadas-ray-ban-meta-smart-glasses-okosszemuveg","timestamp":"2025. január. 06. 08:43","title":"Így dolgozott a New Orleans-i terrorista: okosszemüveget viselt, azzal derítette fel a terepet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak a koalíciós tárgyalások a jobbközép és a szociáldemokraták között Ausztriában. A jobbközép lecserélte a vezetőjét, az új hajlandó kormányalakításról tárgyalni a választáson győztes szélsőjobboldali párttal, az FPÖ-vel. A szélsőjobbnak az ölébe hullhat a hatalom, mert a politikai elit nem tudott túllépni a saját árnyékán. Váratlan külpolitikai győzelem ez Orbán Viktornak és Vlagyimir Putyinnak. Németországnak vészjelzés az osztrák belpolitikai fordulat. ","shortLead":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak...","id":"20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce.jpg","index":0,"item":"e80c82a3-0138-496d-9366-1a2f698b1075","keywords":null,"link":"/360/20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","timestamp":"2025. január. 06. 13:28","title":"1945 után először ismét szélsőjobboldali vezetője lehet Ausztriának, Herbert Kickl a kormányalakításról tárgyalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és egészségügyi juttatások mellett azok hosszú távú anyagi biztonságával is törődik. Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2024 nyerteseinek gyakorlati megoldásait elemezzük a díj egyik zsűritagjával, Fata László juttatási szakértővel.</strong>","shortLead":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és...","id":"20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c.jpg","index":0,"item":"35766df0-a22c-4889-8bab-62599c8f11df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Egy munkáltató, amely tényleg megbecsüli a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","shortLead":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","id":"20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b.jpg","index":0,"item":"964ec859-e38e-4de2-a693-8f80c789f887","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","timestamp":"2025. január. 06. 11:23","title":"A norvég miniszterelnök aggódik Elon Musk európai politikai szerepvállalása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására kormánykritikus fellépőből Gulyás Gergely válik belőle.","shortLead":"A humorista által közzétett videóban láthatjuk, ahogy egy szovjet–orosz tudósok segítségével létrehozott gép hatására...","id":"20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbfdab36-d786-4e6f-ae85-d56aa8c0f25a.jpg","index":0,"item":"2a29b65a-6ea3-4930-8870-a777c15c4518","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Bodocs-Tibor-humor-vicces-nemzettudat-generator","timestamp":"2025. január. 06. 11:11","title":"Átalakult Bödőcs Tibor nemzettudata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök lemondása után.","shortLead":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök...","id":"20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"f288c460-72c7-4253-b387-4d26a15b7e19","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","timestamp":"2025. január. 07. 05:19","title":"Grönland után Kanadára is szemet vetett Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Továbbra is központi téma Ausztria a nemzetközi sajtóban: a Financial Timestól a Süddeutsche Zeitungig többen is foglalkoznak azzal, hogy szélsőjobboldali kancellárja lehet az országnak. Európa védelme szempontjából alapvető, hogy Németország újra felfegyverkezzen, írja Gideon Rachman külpolitikai elemző. Kockázatot jelent, ha Meloni lesz Washington európai “összekötője”, írja a Boomberg. William Hague, egykori brit külügyminiszter szerint az Egyesült Államok ma erősebb, mint valaha. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Továbbra is központi téma Ausztria a nemzetközi sajtóban: a Financial Timestól a Süddeutsche Zeitungig többen is...","id":"20250107_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-meloni-trump-musk-egyesult-allamok-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"be3e89b8-97d8-457d-8faf-593a8dff9d24","keywords":null,"link":"/360/20250107_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-meloni-trump-musk-egyesult-allamok-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 07. 10:30","title":"EUobserver: Ausztriában a politikai közép pártjai kikövezték az utat a szélsőjobb hatalomátvételéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén az űrben továbbítaná az adatokat. A technológia adott, csak össze kell rakni.","shortLead":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén...","id":"20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c.jpg","index":0,"item":"3ad9530d-c14c-49e4-8160-ddc59642899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","timestamp":"2025. január. 06. 19:03","title":"Újfajta interneten dolgozik a NATO, ha bekapcsolják, az nagy bajt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]