[{"available":true,"c_guid":"197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","shortLead":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","id":"20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb.jpg","index":0,"item":"fd33572d-917e-443f-8caa-fcf321a10952","keywords":null,"link":"/sport/20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","timestamp":"2025. január. 14. 22:01","title":"A NOB kicseréli a kopott olimpiai érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7628e5ec-a6c9-47af-b211-3736299c9b80","c_author":"Riba István, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csapdába kerültek Orbánék Rogán Antal amerikai szankcionálása miatt, vagy ez újabb lehetőség a magyar miniszterelnöknek, hogy bizonyítsa jó viszonyát Donald Trumppal? Az biztos, hogy a propaganda- és titokminiszter szankcionálásának jóval súlyosabb következménye is lehet, mint első látásra tűnt.","shortLead":"Csapdába kerültek Orbánék Rogán Antal amerikai szankcionálása miatt, vagy ez újabb lehetőség a magyar...","id":"20250115_hvg-rogan-orban-trump-amerikai-szankciok-uzleti-elet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7628e5ec-a6c9-47af-b211-3736299c9b80.jpg","index":0,"item":"de0022c9-1590-4014-86c3-473678cbec1c","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-rogan-orban-trump-amerikai-szankciok-uzleti-elet","timestamp":"2025. január. 15. 06:30","title":"Beláthatatlanul széles üzleti körre hozhatták rá a frászt a Rogán Antal elleni amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","shortLead":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","id":"20250115_schengen-koborkutya-happy-end","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a.jpg","index":0,"item":"30d286cb-98e9-4d4e-898a-72785742bd73","keywords":null,"link":"/elet/20250115_schengen-koborkutya-happy-end","timestamp":"2025. január. 15. 15:31","title":"Otthonra lelt a kóbor kutya, amely elsőként kelt át a román–magyar schengeni határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára Brüsszelben.","shortLead":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára...","id":"20250114_nato_rutte_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7.jpg","index":0,"item":"1c48fff0-a1ed-4159-8e25-c756f0f74d8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250114_nato_rutte_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 14. 09:18","title":"A NATO főtitkára Orbánt idézve zárt le egy vitát az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99981baa-5991-4318-bd2c-7f3e1954c510","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Még meg sem fékezték a pusztító tüzeket, el sem kezdődhetett az egyébként gigászi összegűre becsült károk felmérése, Los Angeles vezetésének már amiatt főhet a feje, hogyan tudja mindössze három és fél év múlva a nyári olimpiára érkező emberek millióit fogadni. Az egyébként is deficites költségvetésű városnak meg kell találnia az egyensúlyt abban, mennyit költ a természeti katasztrófa utáni helyreállításra, és mennyit az olimpiai felkészülésre. Nem könnyíti a helyzetét, hogy anyagi felelősséget vállalt arra az esetre, ha a 6,9 milliárd dollárosra becsült büdzsé túlszalad.","shortLead":"Még meg sem fékezték a pusztító tüzeket, el sem kezdődhetett az egyébként gigászi összegűre becsült károk felmérése...","id":"20250115_los-angeles-tuzvesz-olimpia-rendezes-biztositas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99981baa-5991-4318-bd2c-7f3e1954c510.jpg","index":0,"item":"4e8f7d86-bb14-43f9-9c8d-8fcfe45082fb","keywords":null,"link":"/360/20250115_los-angeles-tuzvesz-olimpia-rendezes-biztositas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 15. 19:50","title":"Még viszi a szél a lángokat, hogyan lesz ebből olimpia Los Angelesben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","shortLead":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","id":"20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a.jpg","index":0,"item":"3d398433-7995-4168-98f3-8e275054b2c5","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","timestamp":"2025. január. 15. 15:18","title":"Cseh leányvállalatot alapított a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már zajlik a vizsgálat a kenyai Mukukura leesett hatalmas fémtárgy miatt, ám egyelőre leginkább csak találgatnak a szakemberek. ","shortLead":"Már zajlik a vizsgálat a kenyai Mukukura leesett hatalmas fémtárgy miatt, ám egyelőre leginkább csak találgatnak...","id":"20250114_kenya-urszemet-baleset-vizsgalat-mukuku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6.jpg","index":0,"item":"7ab11e30-1002-4ad4-9288-91c3262f48a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_kenya-urszemet-baleset-vizsgalat-mukuku","timestamp":"2025. január. 14. 14:03","title":"Még mindig rejtély, mi lehet az az 500 kg-os tárgy, ami egy kenyai falura esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","shortLead":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","id":"20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"de5f2d1c-22cc-4ba8-a10f-0c851aace890","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","timestamp":"2025. január. 14. 11:08","title":"A Los Angeles-i tűzvész miatt ismét elhalasztották az Oscar-jelölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]