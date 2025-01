Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"83eddbe1-275d-49f3-a619-50106ef2c759","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem hagyta magát egy orosz férfi, akinek meghalt a mozgósított testvére.","shortLead":"Nem hagyta magát egy orosz férfi, akinek meghalt a mozgósított testvére.","id":"20250115_per-mozgositott-orosz-hadsereg-testver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83eddbe1-275d-49f3-a619-50106ef2c759.jpg","index":0,"item":"a8444d9a-e74e-4ab8-a40f-36d6b8b893ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_per-mozgositott-orosz-hadsereg-testver","timestamp":"2025. január. 15. 20:18","title":"Pert nyert egy férfi az orosz hadsereg ellen, mert elvitték katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A honvédelmi miniszter szerint ismét példát mutatunk egész Európának.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint ismét példát mutatunk egész Európának.","id":"20250117_59-milliard-laktanya-szolnok-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a.jpg","index":0,"item":"fd1e84c8-c66b-4d0c-ac37-d8e40eec280a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_59-milliard-laktanya-szolnok-epites","timestamp":"2025. január. 17. 15:59","title":"59 milliárd forintból építenek laktanyát Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","shortLead":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","id":"20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"07be8622-2990-46fe-a563-9068d74744f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","timestamp":"2025. január. 17. 14:28","title":"Órákkal korábban is annál a hídnál voltak a Skóciában eltűnt magyar ikrek, ahol utoljára látták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is véget ér néhány hónapon belül a búcsúzó rendszeren.","shortLead":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is...","id":"20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4.jpg","index":0,"item":"25116d53-a5b3-45b5-8f14-2a18685430ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","timestamp":"2025. január. 15. 19:03","title":"Ha Windows 10 fut a gépén, erről tudnia kell: több Microsoft-program támogatása is leáll hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","shortLead":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","id":"20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"dcd45b7e-2e20-4a78-b57a-af8066a4ec05","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","timestamp":"2025. január. 16. 18:58","title":"Holtan találtak egy hatgyerekes anyát körömi otthonában, a rendőrség szerint a haláleset rendkívülinek minősíthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szembejött a hatóság. ","shortLead":"Szembejött a hatóság. ","id":"20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c.jpg","index":0,"item":"176fa734-b553-4ba9-92be-4039e366a903","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","timestamp":"2025. január. 16. 14:34","title":"Pont a rendőr elé érkezett szemben a forgalommal egy autós a Váci úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyagfajtát érinti az emelés. ","shortLead":"Mindkét üzemanyagfajtát érinti az emelés. ","id":"20250117_benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-aremeles-benzinkut-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"8cbb04d3-d0b3-41f0-894a-155b08cae6fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-aremeles-benzinkut-tankolas","timestamp":"2025. január. 17. 10:01","title":"Megint drágul a tankolás, egyre fájdalmasabbak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]