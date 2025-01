Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1235c4de-7fe7-4abc-8102-976794c06257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Dávid személyében ismét van Oscar-jelöltünk. Az Emilia Pérez 13 jelöléssel vezet, a Wicked és A brutalista 10-10 jelöléssel a második","shortLead":"Jancsó Dávid személyében ismét van Oscar-jelöltünk. Az Emilia Pérez 13 jelöléssel vezet, a Wicked és A brutalista 10-10...","id":"20250123_Kihirdettek-az-Oscar-jeloleseket_2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1235c4de-7fe7-4abc-8102-976794c06257.jpg","index":0,"item":"d1ca1488-21ee-4547-bc33-50164b3d639c","keywords":null,"link":"/kultura/20250123_Kihirdettek-az-Oscar-jeloleseket_2025","timestamp":"2025. január. 23. 15:22","title":"Kihirdették az Oscar-jelöléseket: Jancsó Dávidot A brutalista vágásáért jelölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","shortLead":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","id":"20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"d34c8104-ba04-4416-a1f5-4f2f8ef465a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","timestamp":"2025. január. 22. 07:49","title":"„Az Európai Unió nagyon, nagyon rossz hozzánk” – mondta Trump, és fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","shortLead":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","id":"20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af.jpg","index":0,"item":"f43f157c-27dc-4dd5-9096-bd493dfce484","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","timestamp":"2025. január. 23. 14:34","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott balesetet egy Volkswagen Touareg ámokfutó sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszereknek, mint amilyen például az Ozempic is. Ezek között pozitívakat és negatívakat is találni.","shortLead":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett...","id":"20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c.jpg","index":0,"item":"0f1880ec-4e81-4118-950e-27dcdb1cacff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Kiderült, milyen mellékhatásai vannak a mostanában mindenkit lefogyasztó csodainjekciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","shortLead":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","id":"20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30.jpg","index":0,"item":"df9cf301-6912-4b81-9652-77199b1fd235","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","timestamp":"2025. január. 22. 14:23","title":"Sting beteg lett, két koncertjét is elhalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0c8007-fb3f-418a-a4bc-a96608c6cd2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felturbózzák a GYSEV-et, és közben Tiborczék GYSEV Cargója is jól jár.","shortLead":"Felturbózzák a GYSEV-et, és közben Tiborczék GYSEV Cargója is jól jár.","id":"20250122_hvg-GYOR-SOPRON-EBENFURTI-VASUT-Tiborcz-Waberers-GYSEV-Cargo-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa0c8007-fb3f-418a-a4bc-a96608c6cd2e.jpg","index":0,"item":"f44b2f26-9c38-448e-a149-f0da922ee5b8","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-GYOR-SOPRON-EBENFURTI-VASUT-Tiborcz-Waberers-GYSEV-Cargo-MAV","timestamp":"2025. január. 22. 12:35","title":"Az állam közreműködésével sínen van Tiborcz vasúti érdekeltsége is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól tartanak, hogy a Velencei-tó vizéig is eljuthat a gázolaj, és erre a HVG-nek nyilatkozó szakértő szerint is van esély. ","shortLead":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól...","id":"20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457.jpg","index":0,"item":"7bf76392-6da4-4552-a00c-bbe5fee23deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 06:14","title":"Az állataikat mentik a gárdonyi civilek, még tart az olajszennyezés felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]