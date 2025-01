Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet, de valójában nem az. Szerinte a fővárosnak elővásárlási joga van rájuk, és élni is fognak vele.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet...","id":"20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"c78cb285-8c32-4955-a25d-620c2fc99398","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","timestamp":"2025. január. 26. 13:51","title":"Budapest, vagy Bindzsisztán – Karácsony szerint erről döntenek szerdán a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","shortLead":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","id":"20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03.jpg","index":0,"item":"426b3198-61d1-4713-9698-c8638e92cfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","timestamp":"2025. január. 27. 05:39","title":"Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított illegális bevándorlók szállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d8ee8-52c9-42f3-94cf-932f4cba9904","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sorozatos incidensek miatt komolyabb fellépésre számíthatnak azok a hajók, melyek gyanúba keverednek. ","shortLead":"A sorozatos incidensek miatt komolyabb fellépésre számíthatnak azok a hajók, melyek gyanúba keverednek. ","id":"20250127_Miutan-ujabb-optikai-kabel-serult-meg-Svedorszag-lefoglalt-egy-hajot-szabotazs-gyanuja-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/841d8ee8-52c9-42f3-94cf-932f4cba9904.jpg","index":0,"item":"ce8d7f23-f470-4b99-a351-54da6486ffb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Miutan-ujabb-optikai-kabel-serult-meg-Svedorszag-lefoglalt-egy-hajot-szabotazs-gyanuja-miatt","timestamp":"2025. január. 27. 06:40","title":"Miután újabb optikai kábel sérült meg, Svédország lefoglalt egy hajót szabotázs gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ad836a-83e5-4fcc-be32-08a23455ef8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japánok egyik legfontosabb modelljének új generációja hamarosan hivatalosan is bemutatkozik. ","shortLead":"A japánok egyik legfontosabb modelljének új generációja hamarosan hivatalosan is bemutatkozik. ","id":"20250127_Ilyen-lehet-az-uj-Toyota-RAV4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6ad836a-83e5-4fcc-be32-08a23455ef8f.jpg","index":0,"item":"2bbb99ac-9e5b-4419-ac01-238a5bb67e36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Ilyen-lehet-az-uj-Toyota-RAV4","timestamp":"2025. január. 27. 07:55","title":"Ilyen lehet az új Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok fehéredése, mint gondolták. ","shortLead":"Lesújtó megállapításokat tett egy friss tanulmány a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban: súlyosabb lehet a korallok...","id":"20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84d3fb8-21fb-4681-aef0-6ec2bf65af61.jpg","index":0,"item":"5a5c6cc9-4556-4f86-8306-c37462bf66bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_nagy-korallzatony-feheredes-merteke-kutatas-katasztrofa","timestamp":"2025. január. 27. 20:03","title":"Óriási a baj a Nagy-korallzátonynál – van olyan korallfaj, aminek a 95%-a kipusztult tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2","c_author":"Csányi Nikolett - Földes András","category":"360","description":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy túlélő visszaemlékezéseiből nem csak a a Holokauszt borzalmai, és az akkori Magyarország hangulata rajzolódik ki. A lágerből meneküléshez, a túléléshez szinte csodák kellettek, és nem mindig az erő volt, ami segített. Csányi Nikolett és Földes András videója.","shortLead":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy...","id":"20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2.jpg","index":0,"item":"ef0abce6-dfd8-4dac-b9fb-722b4f627a7d","keywords":null,"link":"/360/20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","timestamp":"2025. január. 27. 19:42","title":"“Azt reméltük, hogy minket is lebombáznak, mert az is jobb, mint itt várni a halált” - az utolsó magyar túlélők történetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei beszakadtak.","shortLead":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei...","id":"20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"9a5ed5ac-13bb-49c5-a478-bafe924667c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","timestamp":"2025. január. 27. 14:31","title":"Egy olcsó kínai megoldás épp alapjaiban rengeti meg a globális MI-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265a65f1-db6d-438a-9160-8f9cc0933519","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A legerősebb processzort és az egyik legjobb kamerarendszert foglalja magában a Honor csúcskészüléke, de szoftveresen is újítottak a tavalyi modellhez képest. Ez érinti a fotózást is, de hogy ez mennyire jó, az kérdéses. Kipróbáltuk a Honor Magic7 Prót.","shortLead":"A legerősebb processzort és az egyik legjobb kamerarendszert foglalja magában a Honor csúcskészüléke, de szoftveresen...","id":"20250127_honor-magic7-pro-teszt-velemeny-kamera-mi-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265a65f1-db6d-438a-9160-8f9cc0933519.jpg","index":0,"item":"2b54e9fe-0bdb-46ce-9b2c-745b5564e2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_honor-magic7-pro-teszt-velemeny-kamera-mi-funkciok","timestamp":"2025. január. 27. 10:30","title":"Szuperzoomot ígér a Honor új csúcsmobilja, de a teljes kép elég más – teszten a Magic7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]