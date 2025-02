Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek között egy Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti csúcstalálkozót is előkészítenének.","shortLead":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek...","id":"20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"6e9b271b-dd26-407c-9a52-937656ccf073","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","timestamp":"2025. február. 17. 13:47","title":"Oroszország Lavrovot küldi az amerikaiakkal tárgyalni, szerinte az EU-nak nincs helye az asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai tőkepiacot. Csak azt nem tette hozzá, hogy éppen ő az, aki hátráltatja és támadja az ahhoz szükséges egységet és nemzetek feletti pénzügyi rendszert.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai...","id":"20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"1af0cf53-0793-43a3-869a-7eda8e2398b5","keywords":null,"link":"/360/20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","timestamp":"2025. február. 17. 10:00","title":"Orbán Viktor egy mondatban tudta megcáfolni saját politikájának értelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","shortLead":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","id":"20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648.jpg","index":0,"item":"408fb400-a4f5-45d7-acca-f373aaf464f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","timestamp":"2025. február. 17. 14:10","title":"Váratlanul megvágták az állami támogatást, így feleannyi beteget tud ellátni tb-finanszírozással a XVII. kerület legnagyobb rendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","shortLead":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","id":"20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"aeb519bf-28d2-471a-86f0-e4354778ba08","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","timestamp":"2025. február. 16. 12:19","title":"Jó hatással volt egy zászlógyártó cég eladásaira, hogy Trump a kanadai szuverenitást bombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel járt volna, ha az oktató a pozíciójában marad.","shortLead":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel...","id":"20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40.jpg","index":0,"item":"4ddbe3ce-ec68-42d9-970b-a64b90073fde","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Nem is mérlegelte a Corvinus, hogy Ádám Zoltánt ne azonnali hatállyal rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","shortLead":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","id":"20250217_Uzemanyagarak-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db.jpg","index":0,"item":"28c6d123-fdaa-45f7-bb20-6ccddc054768","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Uzemanyagarak-februar","timestamp":"2025. február. 17. 11:44","title":"A hét végi árcsökkenés után most nem jön újabb a benzinkutatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]