[{"available":true,"c_guid":"0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","shortLead":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","id":"20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f.jpg","index":0,"item":"88d433fc-d10f-4d48-8761-a0989dcf6d23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","timestamp":"2025. február. 18. 13:13","title":"Hiába állt a busz a zebránál, a mellette érkező autó fékezés nélkül elcsapta a fiatal lányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","shortLead":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","id":"20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"c59d4c32-f64f-4ffe-b657-6c8c1b402b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","timestamp":"2025. február. 18. 16:17","title":"„Folyamatos szerepzavarban van\" – Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elmondta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról, aki nem késett a válasszal, és vitára hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami azt jelenti, hogy nem lehet majd beépíteni.","shortLead":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami...","id":"20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7.jpg","index":0,"item":"778f0822-1581-47f2-8e03-6040ecbc8f89","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","timestamp":"2025. február. 17. 14:34","title":"30 ezer négyzetmétert minősített erdővé a 12. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban jelentős szerepet játszhat a műanyagok fokozódó jelenléte – mutatnak rá kutatók.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban...","id":"20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81.jpg","index":0,"item":"2c19d0f5-7629-425b-b88f-acc95063b2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","timestamp":"2025. február. 17. 09:03","title":"+35% esély a rákra, háromszor annyi asztmás – ijesztő eredmény látott napvilágot arról, miket okoz az, hogy egyre több a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kedvezményezett Zoewendtale Firmin Ilboudo a Hit Gyülekezetének budapesti főiskoláján szerzett mesterdiplomát teológiából.","shortLead":"A kedvezményezett Zoewendtale Firmin Ilboudo a Hit Gyülekezetének budapesti főiskoláján szerzett mesterdiplomát...","id":"20250217_Tiborcz-sogora-Kelemen-Tas-Burkina-Faso-i-lelkesz-tamogatasara-inditott-alapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652.jpg","index":0,"item":"5c16b606-5fb9-49ef-93a0-e21032512e72","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tiborcz-sogora-Kelemen-Tas-Burkina-Faso-i-lelkesz-tamogatasara-inditott-alapot","timestamp":"2025. február. 17. 08:17","title":"Egy Burkina Fasó-i lelkész támogatására indított alapot Tiborcz István sógora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f766b28-f714-48fc-85a6-e9f3bed56297","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az árvíz éppen az Egyesült Államoknak azt a területét sújtja, ahol néhány hónapja a Helene hurikán pusztított.","shortLead":"Az árvíz éppen az Egyesült Államoknak azt a területét sújtja, ahol néhány hónapja a Helene hurikán pusztított.","id":"20250217_usa-aradas-kentucky-georgia-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f766b28-f714-48fc-85a6-e9f3bed56297.jpg","index":0,"item":"d0b6973a-0785-4f5f-9136-8b2a23e25265","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_usa-aradas-kentucky-georgia-katasztrofa","timestamp":"2025. február. 17. 14:40","title":"Legalább tízen meghaltak az amerikai áradásokban, képeken a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","shortLead":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","id":"20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648.jpg","index":0,"item":"408fb400-a4f5-45d7-acca-f373aaf464f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","timestamp":"2025. február. 17. 14:10","title":"Váratlanul megvágták az állami támogatást, így feleannyi beteget tud ellátni tb-finanszírozással a XVII. kerület legnagyobb rendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]