Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","shortLead":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","id":"20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76.jpg","index":0,"item":"47542368-cdab-4257-b1c0-0496406dc136","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","timestamp":"2025. február. 18. 11:00","title":"Egy járókelő élesztett újra egy férfit egy budapesti villamosmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4673e8-d7ea-42a2-9a66-b6c93c72beeb","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Az Orbán-kormányt érő nemzetközi kritikák erőszakosabbak, mint bármelyik magyar kormányzati kampány, az MCC-ben pedig magas szintű a véleménynyilvánítás szabadsága – vallja Rodrigo Ballester, a közpénzzel és részvénycsomagokkal kistafírozott kormányközeli think tank tanára, aki 15 év uniós munka után váltott magyarországi karrierre. Az öt nyelven beszélő szakember magyarul még nem tud, az Orbán-kormány miniszteri biztosaként a kutatás és a felsőoktatás „nemzetköziesítéséért” felel. Mi volt a legnagyobb kultúrsokk, ami itt érte? Miért ezek „élete legjobb évei”? HVG-portré.","shortLead":"Az Orbán-kormányt érő nemzetközi kritikák erőszakosabbak, mint bármelyik magyar kormányzati kampány, az MCC-ben pedig...","id":"20250217_Rodrigo-Ballester-miniszteri-biztos-portre-wokebuster-mcc-europai-unio-woke-erasmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c4673e8-d7ea-42a2-9a66-b6c93c72beeb.jpg","index":0,"item":"ae726013-dca6-4824-b928-33f259d8220a","keywords":null,"link":"/360/20250217_Rodrigo-Ballester-miniszteri-biztos-portre-wokebuster-mcc-europai-unio-woke-erasmus","timestamp":"2025. február. 17. 14:52","title":"Rodrigo Ballester, az MCC tanára, „wokebuster”: Mint volt uniós tisztviselő szégyellem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","shortLead":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","id":"20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0.jpg","index":0,"item":"c3de56be-53ab-4eb9-adbb-e0c298afcc5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","timestamp":"2025. február. 18. 21:14","title":"További fél évig nem kell műsorszolgáltatási díjat fizetniük a rádióknak és televízióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f94d4a2-21ec-4fee-b77c-c0191525c89c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Tamás azonnali válaszokat kér, és az is érdekli, hova került az elvont támogatás. ","shortLead":"Horváth Tamás azonnali válaszokat kér, és az is érdekli, hova került az elvont támogatás. ","id":"20250218_Az-allamtitkarhoz-fordul-a-XVII-kerulet-fideszes-polgarmestere-a-rendelo-allami-tamogatasanak-csokkentese-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f94d4a2-21ec-4fee-b77c-c0191525c89c.jpg","index":0,"item":"a656046c-af1c-4d86-94a4-82b69ab8a192","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Az-allamtitkarhoz-fordul-a-XVII-kerulet-fideszes-polgarmestere-a-rendelo-allami-tamogatasanak-csokkentese-ugyeben","timestamp":"2025. február. 18. 15:28","title":"Az államtitkárhoz fordul a XVII. kerület fideszes polgármestere a rendelő állami támogatásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","shortLead":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","id":"20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86.jpg","index":0,"item":"c003937f-e4c0-4e71-886e-07c04418ae09","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","timestamp":"2025. február. 19. 13:14","title":"Felmentették Rihanna párját, A$AP Rockyt a fegyveres támadás vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","shortLead":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","id":"20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897.jpg","index":0,"item":"f4767dad-2199-4aa4-80b9-bfa3ebae3591","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Egyre kevesebbet ér a Shein, miután Trump alapjaiban rengette meg a globális kereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7116ac-aaa3-4248-a891-5e6620002fa1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az állam eddig finanszírozta a stadion üzemeltetését, idén azonban egyelőre még nem született döntés erről, az önkormányzat pedig nem akarja kifizetni a bérleti díjat.","shortLead":"Az állam eddig finanszírozta a stadion üzemeltetését, idén azonban egyelőre még nem született döntés erről...","id":"20250217_szombathely-haladas-stadion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7116ac-aaa3-4248-a891-5e6620002fa1.jpg","index":0,"item":"bbceb133-5f5d-4048-b321-fee51b7be62b","keywords":null,"link":"/sport/20250217_szombathely-haladas-stadion","timestamp":"2025. február. 17. 16:22","title":"A 15 milliárdos stadion helyett az árnyékában fekvő edzőpályán játszhat tavasszal a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]