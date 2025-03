Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább az alku jellemző.","shortLead":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább...","id":"20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071.jpg","index":0,"item":"38b7b4a9-1cc6-4c32-9385-2626f8891bba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","timestamp":"2025. március. 07. 12:08","title":"Egyre gyakoribb a licit az ingatlanpiacon, a vevők tízmilliókkal is hajlandóak többet fizetni a vágyott otthonért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges intelligencia által készített szinkronnal is meg lehet nézni egy-egy filmet és sorozatot a Prime Video kínálatában.","shortLead":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges...","id":"20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb.jpg","index":0,"item":"9af3829e-0660-4964-bd51-641c4e1112a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","timestamp":"2025. március. 06. 10:03","title":"Ember helyett gépi hang: mesterséges intelligenciával szinkronizáltatja a filmeket és a sorozatokat az Amazon Prime Video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nincs az a trumpi kegy, amely ellensúlyozná az amerikai elnök kereskedelmi politikáját, és ebbe könnyen beleroppanhat a magyar járműgyártás. Úgy néz ki, Orbán Viktor elszámolta magát.","shortLead":"Nincs az a trumpi kegy, amely ellensúlyozná az amerikai elnök kereskedelmi politikáját, és ebbe könnyen beleroppanhat...","id":"20250307_hvg-trump-vamhaboru-usa-eu-magyarorszag-autoipar-beszallitoi-lanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f293ea8-380e-4ffb-bd10-8a35f3a98888.jpg","index":0,"item":"0bc8430a-ffdd-4c92-bd53-e5d64f84918f","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-trump-vamhaboru-usa-eu-magyarorszag-autoipar-beszallitoi-lanc","timestamp":"2025. március. 07. 16:30","title":"„Nagyon félelmetes az, ami a magyar vállalatokkal történhet” – a vámháborúban Orbán nem számíthat Trump hálájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","shortLead":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b.jpg","index":0,"item":"7077c567-8110-41db-b00f-a4db7fd91d75","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 23:01","title":"Lefocizta a Liverpoolt, mégis kikapott a PSG, emberhátrányban győzött a Barca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnököt az oroszok Ukrajna elleni hajnali támadássorozata bőszítette fel.","shortLead":"Az amerikai elnököt az oroszok Ukrajna elleni hajnali támadássorozata bőszítette fel.","id":"20250307_ukrajna-oroszorszag-haboru-donald-trump-szankciok-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"3e38299d-2ff3-41c0-89dc-441206aee7ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_ukrajna-oroszorszag-haboru-donald-trump-szankciok-vamok","timestamp":"2025. március. 07. 16:04","title":"Trump bejelentette: nagyszabású szankciókat és vámokat fontolgat Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","shortLead":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","id":"20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f.jpg","index":0,"item":"5a06b0c8-0a14-4441-ad45-5ed1ee289075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","timestamp":"2025. március. 05. 20:20","title":"Ez a kocsi minden idők legdrágább Fordja: 4,9 milliárd forintért adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is alakítják. A felelőtlen költekezést ezért csak stabil önismerettel és tudatossággal tudjuk elkerülni, különösen olyan időszakokban, amikor még az állam is fogyasztásra ösztönöz. Mit kell tudni a csoportnyomás hatásáról? Miért veszélyes a mentális könyvelés? És mi fán terem a hedonikus adaptáció?","shortLead":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is...","id":"20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c.jpg","index":0,"item":"3cf3fa71-0cfa-44a6-8bb3-b9cd02a0563a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","timestamp":"2025. március. 07. 08:40","title":"Ha tudja, hogy mi a mentális könyvelés vagy a hedonikus adaptáció, kevesebbet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és a védelmi iparral annak érdekében, hogy az katonai szükségletei teljesüljenek” – jelentette ki.","shortLead":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és...","id":"20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"0b321846-3161-48e6-902f-d5ce4f541c05","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","timestamp":"2025. március. 07. 05:34","title":"Ursula von der Leyen: ha Donald Trump erővel akar békét teremteni, az csak az EU támogatásával lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]