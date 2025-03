Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","shortLead":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","id":"20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef.jpg","index":0,"item":"1c84f3f8-e2e1-41fb-bb34-7eb16cd5fec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","timestamp":"2025. március. 11. 07:55","title":"Nem mond le teljesen Európáról a Ford, megmenti a német részleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap alatt 1,7 ezer milliárd forint – az éves terv 4,2 ezer milliárd forint.","shortLead":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap...","id":"20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"17a85448-af1b-48c4-bbb9-a9f33ecd5c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 11:21","title":"Megroggyant a költségvetés, két hónap alatt összejött az éves hiány 40 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ötéves szerződést kötött a Liverpool és az Adidas, augusztustól már nem a Nike szállítja a sportfelszerelést a klubnak.","shortLead":"Ötéves szerződést kötött a Liverpool és az Adidas, augusztustól már nem a Nike szállítja a sportfelszerelést a klubnak.","id":"20250310_adidas-nike-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6.jpg","index":0,"item":"3468e3f7-b865-4ac9-8ba8-37b11d2552a1","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_adidas-nike-liverpool","timestamp":"2025. március. 10. 15:52","title":"Évi 60 millió fontért újra Adidast húz a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és Trump-tornádó után. Az amerikai nukleáris pajzsot lehet helyettesíteni, de a számok, képességek és doktrínák szerint ennek nem lenne kellően hiteles elrettentő ereje. Márpedig a nukleáris elrettentés elsősorban “teológiai” kérdés. Elhisszük-e, hogy Franciaország akár egy Párizst érő nukleáris támadás kockáztatásával is atomfegyverrel válaszolna például arra, hogy Oroszország atombombát dob a Baltikumra? Elemzés.","shortLead":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és...","id":"20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b.jpg","index":0,"item":"e444a49a-d3ff-413f-81a6-6feb56f9cce2","keywords":null,"link":"/360/20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","timestamp":"2025. március. 11. 09:30","title":"Párizs elleni atomtámadás kockázatával is járhat, ha az amerikai atompajzs helyett a francia venné át Európa védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-hajrában rasszista botrányba keveredett transznemű színésznő bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott. ","shortLead":"Az Oscar-hajrában rasszista botrányba keveredett transznemű színésznő bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott. ","id":"20250310_Emilia-Perez-film-foszereplo-Karla-Sofia-Gascon-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2.jpg","index":0,"item":"64392001-318b-4f0d-a81e-f09706700571","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Emilia-Perez-film-foszereplo-Karla-Sofia-Gascon-bocsanatkeres","timestamp":"2025. március. 10. 14:05","title":"Karla Sofía Gascón: A legrosszabbon már túl vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f635bb1f-177a-4124-91dd-44df9d9440ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tovább maradnak egészségesek, de tovább is élhetnek azok, akik hosszabb távon, akár évtizedeken át ugyanahhoz az orvoshoz (értsd: háziorvoshoz) járnak – erre hívja fel a figyelmet tudományos cikkében egy gerontológusprofesszor.","shortLead":"Tovább maradnak egészségesek, de tovább is élhetnek azok, akik hosszabb távon, akár évtizedeken át ugyanahhoz...","id":"20250310_hvg-haziorvosvalasztas-elettartam-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f635bb1f-177a-4124-91dd-44df9d9440ef.jpg","index":0,"item":"35de5ff9-0941-4123-9ef3-c63725537107","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-haziorvosvalasztas-elettartam-egeszseg","timestamp":"2025. március. 10. 16:00","title":"Tovább élhetnek, akik sokáig ugyanahhoz a háziorvoshoz járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","id":"20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"a3f01ca7-4b51-4f24-bad6-76249395b226","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","timestamp":"2025. március. 11. 15:14","title":"Rubio Boszniáról: „Az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy újabb válság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","shortLead":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","id":"20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d.jpg","index":0,"item":"6532209c-089c-42d8-922c-00f04177aae8","keywords":null,"link":"/sport/20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","timestamp":"2025. március. 10. 11:08","title":"Akkorát esett a döntőben egy holland futó az Európa-bajnokságon, hogy elájult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]