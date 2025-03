Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","id":"20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5.jpg","index":0,"item":"163d3aec-8dff-4939-a2e3-04e5f1d6bf3f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","timestamp":"2025. március. 11. 08:17","title":"A Föld szinte minden országában meghaladja a légszennyezettség a WHO által meghatározott szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"e63fb687-4e0a-494e-8505-e739f7ed9b96","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","timestamp":"2025. március. 10. 11:34","title":"A Momentum beszáll Hadházy Ákos 7 milliós büntetésének kifizetésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde0630a-b726-4a5b-928a-59fa4b274cd8","c_author":"CIB Bank ","category":"brandcontent","description":"Hogyan állnak manapság a magyarok a befektetésekkel? Melyek a legnépszerűbb eszközosztályok és miért? Hogyan épül fel egy olyan banki szolgáltatás, melynek célja a prémium ügyfélkör számára kiemelt figyelmet és személyre szabott lehetőségeket biztosítson? És mitől lesz igazán értékes ez a mindennapokban? Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Hogyan állnak manapság a magyarok a befektetésekkel? Melyek a legnépszerűbb eszközosztályok és miért? Hogyan épül fel...","id":"20250310_Megtakaritas-befektetes-CIB-Bank-Magnifica-interju-Vasas-Nortbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde0630a-b726-4a5b-928a-59fa4b274cd8.jpg","index":0,"item":"337d1718-bcad-4fc6-8374-67a1d8dd0082","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250310_Megtakaritas-befektetes-CIB-Bank-Magnifica-interju-Vasas-Nortbert","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"Egyre többen tesznek félre, de még mindig kevesen merik azt befektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt indult nyomozás.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni...","id":"20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"a0e24789-528a-491b-888e-3c671c858234","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","timestamp":"2025. március. 11. 16:14","title":"„Embert, különösen rendőrt” akart ölni egy nő – ezért dördült lövés a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","shortLead":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","id":"20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175.jpg","index":0,"item":"fd27004c-9d61-4d5f-8f5b-56225bef7dae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","timestamp":"2025. március. 11. 06:41","title":"Ledobta álcáját az 1000 lóerős Mercedes-AMG villany SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","shortLead":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","id":"20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a.jpg","index":0,"item":"1c663132-23eb-489c-b94f-08990c5f1baa","keywords":null,"link":"/sport/20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 11. 05:44","title":"Hatalmas siker vagy csúfos bukás – mi sülhet ki a Cadillac megjelenéséből a Forma–1-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is csak az iOS 19 fedélzetén fut majd be a megújult asszisztens.","shortLead":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is...","id":"20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"6245a6ce-9690-4955-9416-157a1d812039","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 10. 12:03","title":"Az Apple beismerte: nem áll jól az egyik legnagyobb újdonság fejlesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","shortLead":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","id":"20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12.jpg","index":0,"item":"17ec642a-d830-462e-bcf1-86538701ace0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","timestamp":"2025. március. 11. 07:23","title":"Madring lesz a neve a Spanyol Nagydíj helyszínének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]