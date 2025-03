Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az oroszok Szumi megyét készülnek megtámadni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az oroszok Szumi megyét készülnek megtámadni.","id":"20250315_Zelenszkij-Nem-zartak-korbe-az-ukran-csapatokat-Kurszkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982.jpg","index":0,"item":"d3b1c0b2-f4a0-4db7-b877-04772eec5965","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Zelenszkij-Nem-zartak-korbe-az-ukran-csapatokat-Kurszkban","timestamp":"2025. március. 15. 17:26","title":"Zelenszkij: Nem igaz, hogy körbezárták az ukrán csapatokat Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat építő vállalattal is többször egyeztetett, a gyár felépítését támogatta.","shortLead":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat...","id":"20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387.jpg","index":0,"item":"e81030f4-ad64-4f3e-b685-abaf2e0e1fed","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"A HIPA vezetője reagált a „népet átb*szó” kormányról szónokló szolnoki polgármesterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt éve készít filmeket, sokszor kifejezetten zord körülmények között, az amatőr szereplők alkalmazásával esélyt adva sok nehéz sorsú embernek. Kitartó munkájának köszönhetően világszerte többen ismerhetik meg Amerika másik, kevéssé ragyogó arcát, de a sikerhez szerény, kedves karaktere is hozzájárulhatott","shortLead":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt...","id":"20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377.jpg","index":0,"item":"7c1a15d5-a47f-4cbd-8d7e-ab6ffcc8d580","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","timestamp":"2025. március. 15. 19:30","title":"A szexmunkások árnyalt ábrázolásával kezdte, majd bemutatta azokat, akik Trumpra szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","shortLead":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","id":"20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6.jpg","index":0,"item":"dbb74fb2-f16e-4e2f-ad36-30d37664df0c","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","timestamp":"2025. március. 16. 18:53","title":"Eddig nyolc politikust zártak ki a román elnökválasztásból, és ezt nem mindenki fogadta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel szemben. Eközben az amerikai elnök összeállhat Oroszországgal – Európa ellen. Putyin csak erő hatására hajlik meg, Trumpot viszont legfeljebb az érdekli, hogy gyorsan pénzre váltsa az ukrán természeti kincseket. Boszniában pedig arról folyik vita, hogy ki tartóztassa le Milorad Dodikot. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel...","id":"20250316_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"39e2627a-2951-4c53-9226-ef8a9c7f2a3a","keywords":null,"link":"/360/20250316_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 16. 09:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Putyin hiába akar macsónak látszani, berezel, ha szorult helyzetbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","shortLead":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","id":"20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1.jpg","index":0,"item":"d27e3760-c17c-4a3e-9f5e-cbc77bef2716","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","timestamp":"2025. március. 17. 09:05","title":"Elromlott a vitrin, költöztetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","shortLead":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","id":"20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857.jpg","index":0,"item":"029d55c5-4a85-45b3-ab04-05fa9f17bbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 18:02","title":"Rendet tenne a tejtermékeknél az Agrárminisztérium a fogyasztók és a termelők érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor is elindította a Fidesz saját, de csak egykérdéses politikai szavazós akcióját. Abban hasonlítanak, hogy egyik se igazi referendum, de tartalmukban és így akár hatásukban nem is lehetnének eltérőbbek. ","shortLead":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor...","id":"20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"19bacb56-a6fb-473d-a00a-e7416d633ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 06:30","title":"Sárkány ellen sárkányfű? Magyar Péter saját márkás “népszavazásával” Orbánt hívja ki, de ez is inkább konzultáció, mint referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]