[{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett a NASA eszközeivel.","shortLead":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett...","id":"20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"960e0300-d13e-416e-87dd-4a13895abfde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 15. 08:03","title":"Páratlan videó a Holdról: így fúrta meg a felszínt a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Románia immár mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategória alján áll, leminősítésre utaló negatív kilátással.","shortLead":"Románia immár mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategória alján áll, leminősítésre utaló negatív...","id":"20250315_Romania-egy-lepesre-kerult-a-bovlitol-a-Moodys-nal-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539.jpg","index":0,"item":"e6e8d854-85c6-4f86-8a22-3f2639768938","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Romania-egy-lepesre-kerult-a-bovlitol-a-Moodys-nal-is","timestamp":"2025. március. 15. 08:37","title":"Románia egy lépésre került a bóvlitól a Moody’s-nál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","shortLead":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","id":"20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb.jpg","index":0,"item":"18c8874a-07ba-47da-8bdc-c24ff67acf54","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 15. 21:42","title":"Húszi célpontokat támadott az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670adf2a-1c18-4692-9be0-6d5cd17c9a35","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Elnökségének legnagyobb tiltakozásával néz szembe Alekszandar Vucsics szerb elnök. Évtizedek óta nem gyűlt össze ekkora tömeg Belgrádban, dacára annak, hogy több vonat- és buszjáratot felfüggesztettek, nehéz megközelíteni a fővárost.","shortLead":"Elnökségének legnagyobb tiltakozásával néz szembe Alekszandar Vucsics szerb elnök. Évtizedek óta nem gyűlt össze ekkora...","id":"20250315_Tizezrek-tuntetnek-Vucsics-ellen-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670adf2a-1c18-4692-9be0-6d5cd17c9a35.jpg","index":0,"item":"289e0aef-5e8d-4c5f-9c06-7711f99dcc77","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Tizezrek-tuntetnek-Vucsics-ellen-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 13:51","title":"Tízezrek tüntetnek Vucsics ellen Belgrádban a közlekedés blokkolása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg egy csalásnak bizonyult kriptovaluta népszerűsítésével. A Trump-kedvenc elnök sajátos gazdaságpolitikájának eredményei éppen most kezdenek jelentkezni.","shortLead":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg...","id":"20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94.jpg","index":0,"item":"5ba3bb9f-04a6-486d-a79c-5fe427a16e5c","keywords":null,"link":"/360/20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","timestamp":"2025. március. 16. 08:00","title":"Védjegye a láncfűrész – reformokkal és kriptóval bűvészkedik a Trump-imádó argentin elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","id":"20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4.jpg","index":0,"item":"cb48d673-9e40-474f-a8e0-b61101ca8514","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","timestamp":"2025. március. 16. 17:35","title":"Egyhetes gyászt hirdettek Észak-Macedóniában a diszkótűz több mint ötven áldozatának emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4330df07-287a-4c66-9b3c-888803141c69","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Javítható a CV, magabiztossá tehető az állásinterjús szereplés, lesz öltözködési, önismereti tanácsadás. Az álláskeresés teljes szakaszára személyre szabott tanácsot kaphatnak azok az álláskeresők, akik kilátogatnak április 9-10-én a HVG Állásbörzére. Így néz ki az ingyenes, komplex csomag, ami segít a legjobb állás megtalálásában.","shortLead":"Javítható a CV, magabiztossá tehető az állásinterjús szereplés, lesz öltözködési, önismereti tanácsadás...","id":"20250316_hvg-allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4330df07-287a-4c66-9b3c-888803141c69.jpg","index":0,"item":"1bccbd0c-28ba-4066-8408-2699f8778621","keywords":null,"link":"/kkv/20250316_hvg-allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 16. 10:00","title":"Így kerülhetsz közelebb az álomálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell hagynia a támadásokat és le kell ülnie az asztalhoz.","shortLead":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell...","id":"20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"e7161762-de5d-4972-a8a5-8e17e55c6dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","timestamp":"2025. március. 15. 12:32","title":"Elkezdődött a csúcstalálkozó Ukrajnáról – megint Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]