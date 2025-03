Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt, annak ajánlott a Budapest Bábszínház Szikszai Rémusz által rendezett előadása.","shortLead":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt...","id":"20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98.jpg","index":0,"item":"77a25ddf-39d8-4450-879f-8dd0500ed19a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","timestamp":"2025. március. 22. 15:45","title":"A mindig maga elől menekülő embert láthatjuk Ibsen bábszínházi Peer Gyntjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Továbbra is kizártnak tartják, hogy lemondana a pápaságról. Azt viszont még az orvosok sem tudják megmondani, hogy mikor hagyhatja el a kórházat. ","shortLead":"Továbbra is kizártnak tartják, hogy lemondana a pápaságról. Azt viszont még az orvosok sem tudják megmondani...","id":"20250322_Ferenc-papanak-ujra-meg-kell-tanulnia-beszelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"fc521d66-d8c8-4c2f-8335-23284cf62a29","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Ferenc-papanak-ujra-meg-kell-tanulnia-beszelni","timestamp":"2025. március. 22. 08:42","title":"Ferenc pápának újra meg kell tanulnia beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa az utódjának. Archie azóta szépen cseperedik.","shortLead":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa...","id":"20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c.jpg","index":0,"item":"dd4c6420-98fb-4daf-8710-23f1463671e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","timestamp":"2025. március. 23. 20:03","title":"Rendkívül ritka pillanatot sikerült felvenni: így születik egy homoki tigriscápa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő többször is életveszélyes állapotban volt az elmúlt hetekben, gyors gyógyulása után még hosszú felépülés vár rá. A kórházból mindenesetre vasárnap távozhatott, az AFP fotósai is követik az útján.","shortLead":"A katolikus egyházfő többször is életveszélyes állapotban volt az elmúlt hetekben, gyors gyógyulása után még hosszú...","id":"20250323_fotok-az-ot-het-korhaz-utan-visszatero-Ferenc-paparol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e8717cd4-2b45-429b-9175-a84cfbb1a744","keywords":null,"link":"/elet/20250323_fotok-az-ot-het-korhaz-utan-visszatero-Ferenc-paparol","timestamp":"2025. március. 23. 12:37","title":"Úton a Vatikánba: fotók az öt hét kórházi kezelés után visszatérő Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról adott hírt, hogy lezárultak a tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződés jogtechnikai kérdéseiről.","shortLead":"A főpolgármester arról adott hírt, hogy lezárultak a tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi...","id":"20250322_rakosrendezo-szerzodes-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"9a3627ed-8a26-40e1-99d8-3c76b43078ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_rakosrendezo-szerzodes-karacsony-gergely","timestamp":"2025. március. 22. 09:06","title":"Karácsony Rákosrendezőről: Hétfőn elutalják az első vételárrészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","shortLead":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","id":"20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"7992e513-7bb8-4068-beac-5e354335a277","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","timestamp":"2025. március. 23. 16:03","title":"Peszkov: Nem kizárt, hogy az elmúlt hetekben kettőnél többször is beszélt egymással telefonon Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De vajon tényleg elkerülhetetlen-e ez a folyamat, vagy még van esélyünk megállítani? Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De...","id":"20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328.jpg","index":0,"item":"04602e6d-8374-4944-8564-25e010df20ac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","timestamp":"2025. március. 22. 19:15","title":"Tényleg a hatodik tömeges kihalás felé tartunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]