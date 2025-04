Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3874415e-8d01-4e0d-a722-21f0a8956768","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig a vételár 10 százalékát lehetett csak készpénzben kifizetni, a készpénzhasználat alkotmányos védelme nyomán a kormány most lazítana. Elemzők szerint ettől még nem fog nőni az igénylők köre.","shortLead":"Eddig a vételár 10 százalékát lehetett csak készpénzben kifizetni, a készpénzhasználat alkotmányos védelme nyomán...","id":"20250404_lakasvasarlas-keszpenz-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3874415e-8d01-4e0d-a722-21f0a8956768.jpg","index":0,"item":"d2b39582-9c81-497c-87b4-c2b8b3412ef9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250404_lakasvasarlas-keszpenz-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 04. 11:02","title":"Egy sporttáskányi pénzzel venne csok-os lakást? Júliustól könnyebben megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Törékeny világrendünk hatalmas forró pontján számtalan hatalmi érdek ér össze helyi sérelmekkel, Afrikában pedig Kína most a legnagyobb kavarógép. Vörös Zoltán Kína-kutatóval és Tarrósy István Afrika-kutatóval, a Pécsi Tudományegyetem oktatóival Lenthár Balázs történész és Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Törékeny világrendünk hatalmas forró pontján számtalan hatalmi érdek ér össze helyi sérelmekkel, Afrikában pedig Kína...","id":"20250403_Fulke-podcast-kina-afrika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"23037fa5-b7ce-4c10-8cc9-58d3168400b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_Fulke-podcast-kina-afrika-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 17:03","title":"Fülke: így tör világuralomra Kína – hogyan működik a soft power?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","shortLead":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","id":"20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f.jpg","index":0,"item":"7283c155-164d-4cbf-b391-ad8fb500459b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","timestamp":"2025. április. 04. 06:10","title":"Egymást perli a két hajózási társaság, amelyeknek a hajói ütköztek az Északi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai Unió akár amerikai technológiai óriásvállalatok ellen is megtorló lépéseket tehet.","shortLead":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai...","id":"20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"ec0a294b-b21b-4750-9ccf-677c3bf55527","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","timestamp":"2025. április. 04. 07:52","title":"Az EU különadót is bevezethet az amerikai techcégek szolgáltatásaira a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja betartani, ha a rádió szempontjából pozitív ítélet születik. ","shortLead":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja...","id":"20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e.jpg","index":0,"item":"2ae9f7da-e952-4ef3-9437-cebe4be9795a","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","timestamp":"2025. április. 03. 11:58","title":"Jól alakul az eljárás az Európai Bíróságon, de a Klubrádió nem számol azzal, hogy valaha visszakapja a frekvenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b79e36-890d-4b79-afed-e7efb63799e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyalog eredt utána az ütközés szemtanúja, egy rendőr felesége.","shortLead":"Gyalog eredt utána az ütközés szemtanúja, egy rendőr felesége.","id":"20250404_alkohol-visszault-kocsijaba-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3b79e36-890d-4b79-afed-e7efb63799e4.jpg","index":0,"item":"fa3d6af9-0c5a-4e9e-828a-976ee8990924","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_alkohol-visszault-kocsijaba-sofor-video","timestamp":"2025. április. 04. 15:08","title":"Ivott alkoholt? – kérdezték az oszlopnak hajtó autóstól, aki erre fogta magát, visszaült összetört autójába és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]