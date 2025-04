Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2717d634-6e4a-421c-a106-0cd1c667a4a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az NBA sztárjáról mintázott Ken első a maga nemében a Mattel babáinak történetében.","shortLead":"Az NBA sztárjáról mintázott Ken első a maga nemében a Mattel babáinak történetében.","id":"20250411_lebron-james-barbie-ken-baba-mattel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2717d634-6e4a-421c-a106-0cd1c667a4a4.jpg","index":0,"item":"3a513ef8-392c-4003-a7ab-0c51ce1d6fbb","keywords":null,"link":"/elet/20250411_lebron-james-barbie-ken-baba-mattel","timestamp":"2025. április. 11. 14:13","title":"„Nagyon király, de lábra még gyúrhatna kicsit” – Barbie készült LeBron Jamesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla. Nagyjából 40 percig tartott a tüntetés, de már jelezték: folytatják a tiltakozást. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben tud a macska támogatni minket, amiben más állat nem? Mi a szabadságához ragaszkodó négylábú nevelésének trükkje? És milyen tükröt tart nekünk ez az egykor önmagát háziasító, titokzatos lény? Ezekről is kérdeztük a minap megjelent, egyedülálló macskás terápiás könyv szerzőjét, Bánszky Noémi állatasszisztált terapeutát. Nemrégiben egy újabb bűnöst is találta a kutatók: a Délkelet-Ázsiából származó lódarazsat, amely szinte válogatás nélkül zabálja fel a bogarakat, méheket, lepkéket, pókokat. 