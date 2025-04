Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszólalók között ott volt a rendezvény főszervezője, Ábrahám Róbert, Tóth Gabi, Cs. Király Tamás, az Ultrahang Youtube-csatorna főszerkesztője és a Szuverenitásvédelmi Hivataltól nemrég kirúgott Somkuti Bálint is.","shortLead":"A felszólalók között ott volt a rendezvény főszervezője, Ábrahám Róbert, Tóth Gabi, Cs. Király Tamás, az Ultrahang...","id":"20250416_kossuth-ter-lakatos-mark-tuntetes-abraham-robert-toth-gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc.jpg","index":0,"item":"d87d247d-481b-45fb-bf5d-09ac07c70282","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_kossuth-ter-lakatos-mark-tuntetes-abraham-robert-toth-gabi","timestamp":"2025. április. 16. 20:28","title":"„Manapság ellenzékiségnek hívják a hazaárulást” – Pár százan tüntettek Lakatos Márk ellen a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","shortLead":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","id":"20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1.jpg","index":0,"item":"3277c239-0dc2-4d30-9c30-3ce657fbb711","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","timestamp":"2025. április. 16. 11:56","title":"Azért állt le egy Kevin Bacon-film forgatása, mert holttestet találtak a mocsárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9854f1a8-08a7-4226-a49b-94b9f024e210","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha dalra fakad a Tőzegláp-falka…","shortLead":"Ha dalra fakad a Tőzegláp-falka…","id":"20250416_farkasvonyitas-farkasfalka-termeszetvedelem-nagyragadozok-usa-minnesota-voyageurs-nemzeti-park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9854f1a8-08a7-4226-a49b-94b9f024e210.jpg","index":0,"item":"4367859e-bf1b-4bcf-bae3-598cb5446dba","keywords":null,"link":"/zhvg/20250416_farkasvonyitas-farkasfalka-termeszetvedelem-nagyragadozok-usa-minnesota-voyageurs-nemzeti-park","timestamp":"2025. április. 16. 17:07","title":"Tekerje fel a hangerőt! Ilyen farkaskórust nem hall mindennap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza. A megosztott Magyarország kicsiben olyan, mint az USA a tavalyi választások előtt. Trump vámháborújának tétje az is, hogy ismét recesszióba süllyed-e a magyar gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója. ","shortLead":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza...","id":"20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"a261fd95-d49d-4799-9844-9a8791ff9e79","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 17. 08:00","title":"Farkas Zoltán: Magyarországon a csatatérnépesség voksaiért dúl a harc. A végsőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","id":"20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3e335105-ab7a-451b-a1a7-1c159423d2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","timestamp":"2025. április. 16. 12:48","title":"Halálos koktélt itatott a rábízott gyógyíthatatlan betegekkel egy német orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27549080-3a93-4678-99b1-a62616d20525","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez akár 2600 dolgozót is érinthet.","shortLead":"Ez akár 2600 dolgozót is érinthet.","id":"20250416_dunaferr-dunai-vasmu-csoportos-letszamleepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27549080-3a93-4678-99b1-a62616d20525.jpg","index":0,"item":"0ad60c43-3f8f-4e26-aca8-901de593302f","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_dunaferr-dunai-vasmu-csoportos-letszamleepites","timestamp":"2025. április. 16. 17:56","title":"Bejelentették a csoportos létszámleépítést az egykori Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. április. 16. 07:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk virágok, fűszereket, gyümölcsök ültetésével és gondozásával. Adunk néhány tippet a választásokhoz.","shortLead":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk...","id":"20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe.jpg","index":0,"item":"02ccc130-a637-4e04-bce4-12aff85d5712","keywords":null,"link":"/elet/20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","timestamp":"2025. április. 17. 05:31","title":"Varázsoljon kiskertet az erkélyből: ennyi mindent elültethet odakint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]