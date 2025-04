Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","shortLead":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","id":"20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad.jpg","index":0,"item":"99e473ff-e234-4534-8952-f61530f612cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","timestamp":"2025. április. 17. 19:38","title":"Hét évbe telt, hogy megérjen Vészabó Noémi a Munkácsy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3420c38a-0bf4-4b83-bbc3-b5cda85e9cae","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Külföldön is felfigyeltek arra, a magyar kormánynak milyen sok vendégét irányítják Tiborcz István szállodájában.","shortLead":"Külföldön is felfigyeltek arra, a magyar kormánynak milyen sok vendégét irányítják Tiborcz István szállodájában.","id":"20250419_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3420c38a-0bf4-4b83-bbc3-b5cda85e9cae.jpg","index":0,"item":"4588549d-a258-407e-a81e-af5ac16c4f84","keywords":null,"link":"/360/20250419_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 19. 08:49","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump olyan a béketárgyalással, mint egy gyerek a kirakóval, ha nem megy neki, eldobja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5785d6-82e7-40e1-930c-8c30150f6b2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő Nagypéntek reggelén posztolt arról, hol volt a Kaleta-botrány idején és miért nem ment el az influenszer-tüntetésre. ","shortLead":"Az énekesnő Nagypéntek reggelén posztolt arról, hol volt a Kaleta-botrány idején és miért nem ment el...","id":"20250418_Toth-Gabi-Bennem-keresitek-a-hibakat-es-nem-foglalkoztok-a-valodi-bunosokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f5785d6-82e7-40e1-930c-8c30150f6b2d.jpg","index":0,"item":"27f236b0-9aa3-49ac-9d9e-94855b146064","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Toth-Gabi-Bennem-keresitek-a-hibakat-es-nem-foglalkoztok-a-valodi-bunosokkel","timestamp":"2025. április. 18. 09:41","title":"Tóth Gabi: „Bennem keresitek a hibákat és nem foglalkoztok a valódi bűnösökkel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal kapcsolatban.","shortLead":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal...","id":"20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b.jpg","index":0,"item":"cf4fb3c5-621f-4fef-8cf2-9492f98ef29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 17. 17:03","title":"Jó hírt kapott, ha Xboxot használ: már letöltés nélkül is nyomkodhat több mint 100 játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az adóegyezségről, befektetésekről és energiaügyekről is szó lehet a magyar-amerikai tárgyalásokon.","shortLead":"Az adóegyezségről, befektetésekről és energiaügyekről is szó lehet a magyar-amerikai tárgyalásokon.","id":"20250417_gazdasagi-kulonmegallapodas-Trump-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"76f9c5d7-c3fb-44fa-8a2d-60ae89c534f8","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_gazdasagi-kulonmegallapodas-Trump-usa","timestamp":"2025. április. 17. 17:15","title":"Nyárra ígéri a kormány a gazdasági különmegállapodást Trump kormányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sok probléma olyan nagy a magyar egészégügyben, hogy a megoldásukhoz legalább két parlamenti ciklus kell, de vannak olyan tennivalók is, amelyeket szinte ingyen, azonnal lehetne kezelni – nyilatkozta Kulja András.","shortLead":"Sok probléma olyan nagy a magyar egészégügyben, hogy a megoldásukhoz legalább két parlamenti ciklus kell, de vannak...","id":"20250419_Tisza-Part-Kulja-Andras-egeszsegugy-korhaz-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3eb4efcd-6c9e-404e-98a0-3c4a63bf06da","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Tisza-Part-Kulja-Andras-egeszsegugy-korhaz-orvos","timestamp":"2025. április. 19. 10:57","title":"A Tisza Párt EP-képviselője elmondta, mit kezdenének az egészségüggyel, ha kormányra kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","shortLead":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","id":"20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6.jpg","index":0,"item":"a400dca2-6f08-4a83-ae82-4efe81e6142b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","timestamp":"2025. április. 17. 20:20","title":"2031 lóerő, villany nélkül – itt a világ legerősebb belső égésű motoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","shortLead":"Történelmi tettre készül Raphinha, a Barcelona brazil csillaga.","id":"20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99939e4-428a-4669-b78b-1304bb50993d.jpg","index":0,"item":"f85edb02-ab8a-4193-a84f-1d969909f127","keywords":null,"link":"/sport/20250417_raphinha-barcelona-teljesitmeny-statisztika-aranylabda","timestamp":"2025. április. 17. 17:21","title":"Egy éve még rajta nevettek az emberek, mostanra a legnagyobbakkal említik egy lapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]