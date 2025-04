Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","shortLead":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","id":"20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8.jpg","index":0,"item":"9d7747e9-28c6-4911-9559-6f860f50c3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","timestamp":"2025. április. 23. 16:03","title":"Hasznos új funkciót kap a YouTube Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","shortLead":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","id":"20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555.jpg","index":0,"item":"095754d0-4cc5-4d7a-bf5b-e3660b94c45a","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","timestamp":"2025. április. 22. 14:43","title":"Czeglédy Csabát jogerősen bűnösnek találták az Ördög ügyvédje-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter azokkal a szavakkal búcsúzott a szentatyától, amelyeket Ferenc pápa magyarul mondott el a budapesti látogatása során.","shortLead":"Magyar Péter azokkal a szavakkal búcsúzott a szentatyától, amelyeket Ferenc pápa magyarul mondott el a budapesti...","id":"20250423_magyar-peter-vatikan-ferenc-papa-nunciatura-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a.jpg","index":0,"item":"45fc1bf1-2166-437c-a734-f06313f8002b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_magyar-peter-vatikan-ferenc-papa-nunciatura-temetes","timestamp":"2025. április. 23. 17:12","title":"Magyar Péter a Vatikán budapesti nunciatúráján tisztelgett Ferenc pápa emléke előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte mindenkit kirúgtak a Budapest Brandtől, amely most formálisan is megszűnik, eddigi közfeladatait szétosztják.","shortLead":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte...","id":"20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"88c07d47-0239-4111-b389-8c86d9deed12","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","timestamp":"2025. április. 23. 15:51","title":"Karácsony kezdeményezi a Budapest Brand Zrt. megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre reagált az ukrán elnök.","shortLead":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre...","id":"20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"0e0f164a-db8e-433f-9284-7f0079150aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","timestamp":"2025. április. 24. 08:27","title":"Zelenszkij arról posztolt, hogy 2018-ban még ellenezte a Trump-adminisztráció a Krím elcsatolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 22. 19:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István érdekeltsége az állami tulajdonból megszerzett vasúti fuvarozócég után egy olyan buszos vállalkozásba is bevásárolta magát, amelynek Lázár János reformjai nyithatnak most új piacot.","shortLead":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István...","id":"20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0.jpg","index":0,"item":"1d38a9f9-399b-4b9f-9b8f-57afd1f66a1b","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. április. 24. 09:00","title":"Orbán veje pótolhatatlan, övé lehet a nagy vonatpótlóbiznisz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78da542-154b-46bd-8c90-a2f2696736b6","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium az az ország, ahol a végestelen-végig ki vannak világítva az autópályák, az ország jelképe pedig a nukleáris kor beköszöntét ünneplő csillogó-villogó emlékmű. De van jövője a korábban minden probléma megoldásának tartott atomenergiának?","shortLead":"Belgium az az ország, ahol a végestelen-végig ki vannak világítva az autópályák, az ország jelképe pedig a nukleáris...","id":"20250422_Szeretettel-Brusszelbol-atomium-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78da542-154b-46bd-8c90-a2f2696736b6.jpg","index":0,"item":"027da917-5efd-4ccf-b9d5-4f6df84c1e50","keywords":null,"link":"/360/20250422_Szeretettel-Brusszelbol-atomium-atomenergia","timestamp":"2025. április. 22. 17:30","title":"Szeretettel Brüsszelből: az Atomium hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]