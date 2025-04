Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73ab4302-0c16-4240-b97d-6c35ffa33715","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó ezúttal egy szögletes képződményt vett észre a Jezero kráterben.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó ezúttal egy szögletes képződményt vett észre a Jezero kráterben.","id":"20250424_nasa-mars-szikla-skull-hill","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73ab4302-0c16-4240-b97d-6c35ffa33715.jpg","index":0,"item":"b9363fd4-33d0-4604-a650-b8c84fa7f49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_nasa-mars-szikla-skull-hill","timestamp":"2025. április. 24. 15:03","title":"Különleges sziklát talált a NASA a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","shortLead":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","id":"20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654.jpg","index":0,"item":"892e0fdf-6c22-4465-b2ca-039b61cb7cf5","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","timestamp":"2025. április. 24. 11:40","title":"Trump vallásügyi tanácsadója arról beszélt, hogy szívesen aláveti magát a férje akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78308e04-2c50-414e-985f-1d5fc08cf1b0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250424_Marabu-Feknyuz-Ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78308e04-2c50-414e-985f-1d5fc08cf1b0.jpg","index":0,"item":"68bef947-4597-43a1-9a8c-f3ef946aefdc","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Marabu-Feknyuz-Ferenc","timestamp":"2025. április. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","shortLead":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","id":"20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb.jpg","index":0,"item":"e6245445-50af-439d-a155-59eaaf5f8fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Már George Russellnek is van Mercedes-AMG One-ja, kölcsön is adta Alex Albonnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","shortLead":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","id":"20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3.jpg","index":0,"item":"f9faa90d-b6d9-461b-91d0-22e0d694eb71","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","timestamp":"2025. április. 24. 14:05","title":"Lőw Zsolt: Úgy érzem magam, mint aki nem gondolkodhatott élete első ugrása előtt, de a mélybe vetette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor helyét az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót. Elmondása szerint a politikai kapcsolattartásra szeretne koncentrálni, de nem Magyarországon, és a nemzetközi futball is szerepet játszott a döntésben.","shortLead":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor helyét az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót...","id":"20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32.jpg","index":0,"item":"0c9598a7-1cd0-4e5f-a85e-306d1ec4be16","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. április. 25. 14:35","title":"„Mondjanak egy jobbat, akinek átadhattam volna” – Csányi Sándor fia vezérigazgatói kinevezéséről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","shortLead":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","id":"20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599.jpg","index":0,"item":"b1fd6afb-b612-4f8e-bfcc-ea1ea39cc453","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","timestamp":"2025. április. 24. 10:49","title":"Látványos elektromos szedánnal rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","shortLead":"A területfejlesztési miniszter értékelte a másfél évtizednyi Fidesz-kétharmadot.","id":"20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af.jpg","index":0,"item":"c2bf6e3e-6bc6-4270-ac57-96c60b3d217d","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Navracsics-Tibor-Fidesz-ketharmad-tizenot-ev","timestamp":"2025. április. 25. 10:53","title":"Navracsics Tibor: A folyamatos kétharmad „nem az önmérséklet irányába mutatott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]